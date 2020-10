Hyundai a dévoilé la i20 N, son tout nouveau modèle haute performance issue de la division sportive “N” du constructeur sud-coréen.

La Hyundai i20 N, qui rejoint ainsi les i30 N et i30 Fastback N, est calibrée pour la piste et homologuée pour la route, embarquant le 1.6 T-GDi de la i30 N avec une puissance 204ch et un couple maxi de 275Nm associé à une boîte manuelle à 6 rapports, et un “Launch Control”, de quoi satisfaire les puristes du levier. Elle peut également être équipée du différentiel «N Corner Carving Differential», un différentiel mécanique à glissement limité (m‑LSD). Pesant 1190 kg, exactement le même poids que la i20 Coupe WRC de compétition, la i20N atteint 230 km/h en vitesse de pointe et passe de 0 à 100 km/h en 6’’7.

La All-New i20 N est équipée de toute une série de fonctionnalités spéciales destinées à garantir un plaisir de conduite maximal. Le système de contrôle «N sourire» permet au pilote d’ajuster sa voiture à ses goûts grâce à cinq modes de conduite: Normal, Eco, Sport, N et N Custom. Ces modes de conduite ajustent les paramètres du moteur, le contrôle électronique de la stabilité (ESC), le son de l’échappement et la réponse de la direction pour les optimiser en fonction de différentes conditions d’utilisation. En mode N personnalisé (N Custom), le conducteur peut choisir entre le réglage Normal, Eco, Sport et Sport+ de chacun des composants pour les ajuster à ses préférences et aux conditions de la route, via un diagramme «en araignée » sur l’écran AVN. En outre, des boutons N placés sur le volant permettent de passer simplement et rapidement d’un mode préréglé à l’autre, en fonction des besoins individuels. Et pour encore plus de plaisir de pilotage, le contrôle de stabilité électronique (ESC) peut être utilisé sur trois modes: actif, sport ou désactivé.

Comme la New i30 N, la All-New i20 N est équipée de nombreuses fonctions haute performance. Le Rev Matching synchronise le régime moteur à celui de l’arbre de transmission et dispose de son propre bouton d’activation au volant. Cela permet de rétrograder de façon plus douce ou plus sportive en fonction du mode de conduite. Le Launch Control, lui, permet d’optimiser le régime moteur et le contrôle de traction de façon à assurer une accélération rapide lors d’un départ arrêté. Exactement comme un pilote pro.

On trouve encore d’autres caractéristiques inspirées de la compétition automobile, comme un générateur de son électrique, un contrôle variable de l’échappement pour un son parfait ainsi qu’un calibrage du freinage avec le pied gauche, un indicateur d’usure des plaquettes de freins (PWI) ou encore des pneus spécifiques Pirelli P-Zero 214/40 R18 ultra haute performances portant la mention «HN» (pour «Hyundai N»).

Enfin, les ingénieurs Hyundai ont recalibré et amélioré le châssis, la suspension et la direction de la i20 de base pour obtenir plus de maniabilité et de finesse de pilotage.

Un équipement de sécurité complet

La All-New i20 N est équipée du système avancé d’aides à la conduite Hyundai SmartSense et répond aux exigences des normes de sécurité européennes les plus sévères. Cela inclut des fonctions comme l’assistant anti-collision frontale urbain/interurbain/piétons (FCA), l’assistant intelligent de dépassement de vitesse (ISLA), l’assistant de maintien de voie actif (LFA) et l’avertisseur d’angle mort anti-collision (BCW). Avertisseur d’angle mort anti-collision, Assistant feux de route, Avertisseur de risque de collision avec le trafic latéral arrière et autre Caméra de recul avec aide au parcage sont également présents sur la i20 N.

Technologie et connectivité

La i20 N est équipée d’un système de données de conduite Performance pour contrôler et améliorer les performances du conducteur sur circuit. Ce système enregistre et affiche les données de conduite, y compris des informations sur la puissance, le couple et la pression du turbo. Il inclut également un chrono pour le temps au tour et à l’accélération.

En option, la i20 N peut aussi être équipée d’un système de navigation à écran tactile de 10.25 pouces, équipé de fonctions N spéciales, d’Apple CarPlay et Android Auto. Elle est aussi disponible avec la toute dernière version de Bluelink, les services connectés Hyundai à la pointe de la technologie comme les Hyundai LIVE Services, le guidage connecté et la navigation sur les derniers kilomètres, ou avec des fonctions de commande à distance via l’application smartphone Bluelink et une souscription gratuite de cinq ans à Bluelink.

Esthétiquement, la face se caractérise surtout le pare-chocs et sa prise d’air plus grande pour le moteur turbo. La grande grille frontale, frappée du logo N, arbore un motif spécifique inspiré par le drapeau à damiers qui vient souligner les aptitudes de la i20 N à aller s’aventurer sur circuit. Au-dessous de cette grille, une lame de spoiler aux accents rouges renforce encore l’orientation sportive du design. Cette couleur s’étend également sur les nouvelles jupes latérales et jusqu’à l’arrière dont elle souligne la largeur. Des longerons latéraux spécifiques viennent renforcer le lien entre l’avant et l’arrière.

À l’arrière, un spoiler de toit directement inspiré par le WRC vient apporter un surplus d’appui tout en soulignant l’aspect aérodynamique de la i20 N. Avec ses éléments en forme de diffuseur et son feu à brouillard arrière triangulaire, le design du pare-chocs arrière fait directement référence à celui, iconique, des i30 N et i30 Fastback N. Sans oublier la grosse sortie d’échappement unique, qui souligne le potentiel haute performance du moteur.

Parmi les autres points forts du design, on relèvera les feux avant à LED, tandis que les feux arrière foncés ressemblent à des diamants noirs. Des jantes en alliage sur mesure de 18 pouces avec une finition gris mat et des étriers de freins arborant le sigle N viennent encore accentuer les qualités sportives de la i20 N.

La i20 N est disponibles en six couleurs de carrosseries, y compris la teinte Performance Blue caractéristique des modèles N. Pour obtenir un style bicolore, en option, on peut également opter pour le toit noir Phantom Black. Et des accents rouges Tomato Red supplémentaires soulignent l’ADN racing de Hyundai.

À l’intérieur, la i20 N offre un espace de pilotage haute performance avec plusieurs options premium avancées et high-tech, caractéristiques de la lignée N. On citera les sièges sport, avec appuie-tête intégré, spécifiques à la i20 N, ainsi que le volant N, le pommeau de levier de vitesses N et le pédalier métallique N. L’intérieur noir est rehaussé de touches Performance Blue et d’un ciel de toit entièrement noir.

Le combiné digital et l’écran audio/vidéo/navi sont dotés de fonctions spécifiques telle que la zone rouge LED variable, qui se déplace en fonction de la température moteur, ou l’indicateur de changement de rapport qui indique au pilote le meilleur moment pour changer de vitesse.

