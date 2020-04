Hyundai dévoile trois vidéos sur les équipements de sécurité et de connectivité de la nouvelle génération de sa citadine i20.

Dévoilée au mois de février dernier, la i20 nouvelle Génération revendique la dotation de sécurité la plus complète du segment B et répond aux normes de sécurité européennes les plus strictes. Ces nouveautés en matière de dotation par rapport à la génération précédente, Hyundai choisit de les présenter au moyen de vidéos spécifiques.

Le premier film est consacré à deux des principaux équipements de sécurité avancée de ce nouveau modèle : le système de freinage d’urgence autonome (FCA) et le système de détection de fatigue du conducteur (DAW) avec alerte de redémarrage du véhicule en amont (LDVA). L’ensemble des équipements de sécurité de i20 Nouvelle Génération sont regroupés sous le label Hyundai SmartSense.

Grâce à une caméra avant, la fonction FCA avancée alerte le conducteur de i20 Nouvelle Génération en cas de situation d’urgence et, si besoin, freine automatiquement le véhicule pour éviter la collision. Le système FCA peut désormais détecter les piétons et les cyclistes, en plus des véhicules.

Le système DAW surveille le comportement du conducteur afin de détecter toute baisse de vigilance ou conduite imprudente, et ainsi d’éviter les accidents potentiels. Ce système analyse différents signaux du véhicule tels que l’angle de braquage, le couple de braquage, la position du véhicule dans la voie et le temps de conduite. Si le système détecte un comportement de conduite suggérant un manque d’attention, le conducteur est alerté via un signal sonore et un message sur le combiné des instruments.

Le système DAW travaille de concert avec l’alerte de redémarrage du véhicule en amont (LDVA), une nouveauté sur i20 Nouvelle Génération. Le système LVDA avertit le conducteur lorsque le véhicule en amont redémarre et que le conducteur tarde à réagir, à un feu de circulation par exemple.

Le plus grand écran du segment

Le deuxième film , présente deux des équipements d’infodivertissement high tech de i20 Nouvelle Génération : l’écran tactile central de 10,25’’ et le nouveau système audio premium Bose.

Avec ses 10,25’’, l’écran tactile central est le plus grand du segment et permet de commander les fonctions audio, vidéo et de navigation. Comme le montre la vidéo, les clients peuvent chercher des points d’intérêt (POI) à l’aide de la commande vocale. L’écran tactile central offre également une fonction de partage d’écran facilitant la gestion de tâches multiples. Il complète visuellement l’écran numérique de 10,25’’, créant un environnement moderne et connecté pour le conducteur.

En outre, i20 Nouvelle Génération est le premier modèle Hyundai en Europe à se doter du nouveau système audio premium Bose. Les occupants bénéficieront ainsi d’une expérience sonore de haute qualité grâce à huit haut-parleurs, dont un subwoofer, disséminés stratégiquement dans tout le véhicule.

Connectivité inégalée dans le segment

Le troisième film est consacré à deux équipements permettant à i20 Nouvelle Génération d’afficher une connectivité inégalée dans sa catégorie :

Le socle de charge par induction intégré à la console centrale qui dispense les clients de i20 Nouvelle Génération d’utiliser un câble pour recharger leur smartphone

Les systèmes Apple CarPlay et Android Auto, désormais accessibles sans fil, permettant aux clients de reprendre en miroir les fonctionnalités de leur smartphone iOS ou Android.

