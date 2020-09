Après une période de développement intensif dans les centres de test de Hyundai ainsi que sur les pistes d’essais et les routes du monde entier, Nouveau Tucson a été optimisé avec le plus grand soin en République tchèque et en Autriche avant son lancement sur le marché.

Ces derniers mois, le nouveau Tucson a été développé et testé en Europe par le biais d’essais dynamiques et d’essais de résistance accélérés sur la piste la plus exigeante qui soit, la célèbre Boucle Nord (Nordschleife) du Nürburgring. Il a ensuite été testé sur les routes publiques d’Europe dans des conditions diverses et variées : essais à basse température en Suède, essais à température élevée dans le sud de l’Espagne et essais de remorquage dans les Alpes, pour veiller à ce qu’il réponde aux exigences strictes des clients européens.

Tout au long du processus de test sur une piste d’essais dédiée en République tchèque, la quatrième génération du Tucson a dû démontrer ses qualités en conditions extrêmes et a été soumis à rude épreuve dans toutes sortes de scénarios. Et comme il s’agit d’un authentique SUV, la transmission intégrale, la répartition du couple, la contrôlabilité de l’embrayage et la disponibilité du couple à bas régimes ont dû être testés et contrôlés dans diverses conditions. Dans le cadre de ces essais approfondis, les conducteurs ont pu tester le Tucson sur les terrains les plus exigeants sans faire le moindre compromis.

Les ingénieurs de Hyundai l’ont notamment emmené sur des routes accidentées afin de vérifier la rigidité de sa structure de caisse. Pour ce faire, ils ont ouvert les portes, le hayon et le toit panoramique, le véhicule ayant deux roues au sol et les deux autres diagonalement opposées décollées du sol. Les portes ont pu être refermées sans problème durant cette épreuve, confirmant ainsi la rigidité de la structure de caisse du véhicule. Au niveau des surfaces soumises aux bruits et vibrations, les ingénieurs ont identifié la présence de bruits anormaux dans certaines conditions et les ont atténués afin de garantir la meilleure expérience de conduite possible aux clients. Sachant que chaque surface intérieure émettait une fréquence sonore différente, il a été possible de procéder à des tests approfondis.

Les ingénieurs ont également conduit le véhicule dans l’eau afin de contrôler que des éléments tels que les protections de soubassement et les pare-boue restaient bien en place après être passés dans l’eau, même à vitesse élevée. En outre, ils ont vérifié que le véhicule pouvait franchir facilement des gués d’une profondeur de 20 à 30 centimètres. Par ailleurs, le frein de stationnement, le système de maintien du véhicule en côte (Autohold) et le contrôle de vitesse en descente ont dû démontrer leur capacité de résistance dans des pentes avec une déclivité comprise entre 30 et 45 %. Les essayeurs ont également soumis l’embrayage à rude épreuve en lançant le véhicule dans une pente abrupte afin de s’assurer que Nouveau Tucson était prêt à relever tous les défis du quotidien.

Après avoir fait la preuve de sa durabilité en République tchèque, le nouveau Tucson a dû prouver ses capacités de remorquage dans les Alpes autrichiennes. Les ingénieurs de Hyundai lui ont attelé une remorque et l’ont testé sur la route escarpée du mont Grossglockner, afin de contrôler son comportement lors de la traction d’une remorque en montée, en descente et en virage.

L’ultime série d’essais en cours va permettre aux ingénieurs de Hyundai d’intégrer leurs tout derniers réglages dans la version de production définitive, et de s’assurer ainsi que le nouveau Tucson sera à même de garantir une fiabilité et un agrément de conduite exemplaires à ses futurs clients.

Pour rappel, le Hyundai Tucson de nouvelle génération sera dévoilé ce 15 septembre en première mondiale sur le Web.

