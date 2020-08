Le constructeur sud-coréen dévoile l’Elantra N-Line qui offre une puissance de 204 chevaux issus de son GDI 1.6 suralimenté.

Dévoilé le mois dernier, la septième génération de la berline Elantra accueille la finition sport N Line, le constructeur sud-coréen Hyundai dévoilant toutes les informations et les photos la concernant et ce quelques semaines après un premier jet de photos dévoilant uniquement l’extérieur.

La Hyundai Elantra N-Line 2021 prend logiquement base sur la berline standard tout en s’offrant les attributs de la finition sport N Line qui se distingue par des éléments de design extérieurs et intérieurs empruntés à la gamme N, laquelle regroupe les modèles haute performance de Hyundai. Boucliers spécifiques dont celui de l’arrière abritant une double sortie d’échappement, une calandre dédiée, des jantes spéciales.

AU sein de l’habitacle, on retrouve un esprit plus “Racing” avec un volant au design en cuir perforée rehaussé de touches métallique, des sièges sportifs en cuir, le levier de vitesse avec des éléments chromés et un pédalier en alu.

Sous le capot, l’Elantra N-Line ambraque un 10 T-GDI 1.6 de 204 chevaux et 264Nm de couple associé soit à une boîte manuelle à 6 rapports oit à une boîte DCT (Double Clutch Transmission) à 7 rapports.

