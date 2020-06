Le constructeur sud-coréen Hyundai dévoile le restylage de son SUV Santa Fe dont la profondeur des retouches esthétiques pourraient faire croire à une nouvelle génération.

Le Santa Fe s’offre donc un remaniement profond de son esthétique et se rapproche plus des dernières productions de la marque sud-coréenne à l’image du Grandeur et de l’Elantra. La calandre redessinée est plus large qu’auparavant, s’étendant vers les feux de jours en forme de T, traits qu’on retrouvera également sur le prochain Tucson. Le Santa Fe adopte également un nouveau pare-choc avant accueillant de nouvelles entrées d’air et des éléments en chrome. Le profil change peu, logique, mais accueille de nouvelle jantes et une baguette chromée dans le même esprit que l’avant au moment ou l’arrière se contente de feux plus fins et légèrement redessinés mais désormais reliés par une fine bande rouge. Enfin, de nouvelles teintes sont disponibles.

Au sein de l’habitacle, le Santa Fe 2021 s’offre un nouveau volant, une planche de bord qui accueille un nouvel écran tactile 12.3″, une console à la aprtie basse remontée et redessinée accueillant, entre autres, une grosse molette pour choisir le « Terrain Mode » et opter entre sable, neige, boue, éco, sport, confort et « intelligent » et une nouvelle commande de la boîte de vitesse « shift by wire » en lieu du levier traditionnel.

Hyunda ne dévoile pas la nomenclature des motorisations du Santa Fe mais on sait déjà que ce restylage lui permettra de se proposer avec des versions hybrides et plug-in hybrides. Cela signifie également que le nouveau Santa Fe est le premier modèle Hyundai européen à utiliser la nouvelle plateforme SUV de troisième génération.

Campagne de sensibilisation

Citoyen avant tout, le site accompagne ses articles avec un rappel des gestes basiques à suivre pour éviter la propagation du Covid-19 (Coronavirus). Et n’oubliez pas de limiter vos déplacements au maximum et de rester chez vous.