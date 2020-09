Le constructeur nippon Honda a dévoilé, lors du Salon de Pékin, son concept de SUV électrique dont le modèle de série sera destiné au marché chinois.

La Honda SUV e:concept adopte un aspect moderne et futuriste avec une ligne de toit et un capot offrant une image très sportive et dynamique. Les feux fins, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière, affichent une forme horizontale et unis par un bandeau lumineux dans l’air du temps. Et si le concept se présente en 3 portes, il est utile de préciser que le modèle de série le sera en cinq portes.

Pas de photos de l’habitacle mais Honda dévoile néanmoins que son SUV électrique sera un modèle connecté et sûr avec les dernières dotations de systèmes d’aide à la conduite Honda Sensing. Il sera également doté du Honda Connect de nouvelle génération doté d’une interface d’assistance à intelligence artificielle (IA) et possibilités de mise à jour à distance.

Ce modèle, qui fait partie d’une large gamme électrique destinée au marché chinois, devrait voir le jour l’année prochaine.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.