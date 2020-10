Futuriste, élégant, rapide et unique: il y a 85 ans, Skoda présentait son nouveau modèle au 25e salon de l’auto de Prague: l’aérodynamique 935 DYNAMIC.

Avec ce véhicule unique en son genre, les designers de Mladá Boleslav conjuguaient les technologies de pointe à des solutions inhabituelles. Dans ce contexte, ils ont par exemple repris les connaissances les plus récentes à l’époque en matière de l’étude des fluides, pour concevoir la spectaculaire carrosserie aérodynamique: une tendance design qui commençait alors lentement à influencer la conception automobile.

Grâce à son aérodynamique sophistiqué, le prototype atteignait déjà une résistance à l’air Cw exceptionnellement basse de 0,37 en 1935. Le savoir-faire que les ingénieurs ont acquis dans ce domaine avec la 935 DYNAMIC a été intégré dans la conception des modèles de série sortis peu après, comme la Skoda POPULAR Monte Carlo de 1936 ou la «version autoroute» de la Skoda RAPID 1500 OHV, présentée en 1939.

Si la 935 DYNAMIC reste un temps fort pour les fans de technologie, c’est également pour une autre raison: le moteur deux litres quatre cylindres refroidi à l’eau dispose, comme moteur Boxer, de cylindres opposés et est monté devant l’essieu arrière comme un moteur central arrière. Cet agencement a permis aux concepteurs d’abaisser le centre de gravité du véhicule, améliorant ainsi le comportement de conduite. Le moteur délivre une puissance de 40 kW (55 ch) et permet à la 935 DYNAMIC d’atteindre une vitesse de 130 km/h, avec un empattement de 3’200 mm. Une autre innovation est la transmission électromagnétique à quatre vitesses du fabricant français Cotal, permettant des changements de vitesse semi-automatiques grâce à sa présélection.

La construction et la conception de la Skoda 935 DYNAMIC et les connaissances acquises au cours de son développement ont conduit Mladá Boleslav à l’idée de participer au rallye de Monte-Carlo de 1937 avec une version modifiée, plus compacte. Après tout, Zdenek Pohl et Jaroslav Hausman avaient remporté la «Reine des rallyes» en 1936 avec le roadster Skoda POPULAR. Comme le notait le chef constructeur de l’époque, Karel Hrdlička, le 25 mars 1936 dans son journal: «Nous allons alléger la 935 et en faire un véhicule de rallye pour Pohl – peut-être avec un compresseur?» En avril 1936, le dessin d’une biplace sportive était tracé, suivi peu après de la construction de la version rallye. Celle-ci n’a toutefois jamais concouru. En 1939, le développement de la voiture de sport a été arrêté, et le véhicule transféré au parc de véhicules d’occasion Skoda, où on a ensuite perdu sa trace.

L’histoire de la seule 935 DYNAMIC jamais produite est en revanche bien connue: en 1939 également, Skoda a vendu la voiture comme véhicule d’occasion à un particulier, à qui elle a racheté cette pièce unique dans les années 1960. C’est à cette époque que le développement de la collection de véhicules historiques de Mladá Boleslav a commencé. Il y a trois ans, l’atelier du musée a achevé la restauration complète de ce véhicule unique, devenu depuis lors l’un des points forts du Skoda Museum de Mladá Boleslav.





