La palette de modèles compactes donnant accès à l’univers Mercedes-AMG (35 AMG) est maintenant complète avec le GLA 35 4MATIC qui vient enrichir une famille désormais composée de sept membres allant de la Classe A au GLB à sept places, en passant par le CLA Coupé et le Shooting Brake.

Le design du GLA 35 basé sur l’AMG Line séduit par ses éléments expressifs à nuls autres pareils. La calandre spécifique à AMG souligne les liens de parenté du véhicule. Parmi les autres marques de reconnaissance figurent les inserts décoratifs ornant les lamelles situées sur les prises d’air extérieures et les splitters avant chromés argentés ou noir brillant en option. De profil, le véhicule séduit par ses jantes alliage 19 pouces à 5 doubles branches gris tantale finition naturel brillant (autres design 19, 20 ou 21 pouces en option) et ses panneaux de portes avec inserts chromés argentés ou noir brillant (option). La partie arrière arbore une jupe arrière marquante intégrant un insert diffuseur, un déflecteur AMG sur le couvercle de coffre au niveau du becquet arrière et deux sorties d’échappement rondes à gauche et à droite. Les feux arrière étroits en deux parties accentuent l’effet de largeur que renvoie l’arrière du GLA. Le Pack Sport Black AMG en option avec éléments de design noir brillant, vitres teintées foncées à partir du montant B et sorties d’échappement chromées noires ajoute une touche personnalisée.

Intérieur sport avec système d’infodivertissement MBUX

Dans l’habitacle, l’atmosphère high-tech est renforcée par les affichages entièrement numériques. L’intérieur se distingue par des garnitures de sièges en similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir avec surpiqûres contrastées rouges et ceintures rouges. Les inserts décoratifs structure carbone et les buses de ventilation à cerclage rouge ajoutent des touches de raffinement supplémentaires. Un équipement en similicuir ARTICO noir/blanc neva est également proposé de série. En outre, quatre garnitures cuir sont disponibles en option.

Le design sport rehaussé de détails raffinés englobe également le système d’infodivertissement MBUX et son concept de commande et d’affichage novateur. Sa présentation séduisante contribue à la bonne compréhension des commandes et charme l’œil par un graphisme 3D haute définition. Protégés par un verre commun, les deux écrans se fondent dans un poste de conduite Widescreen pour devenir l’élément central qui souligne l’horizontalité du design intérieur.

Pavé tactile, boutons Touch-Control sur le volant, écran tactile, commande vocale ou gestuelle : le concept de commande est aussi souple que polyvalent. Grâce à la commande vocale novatrice – activable avec la formule « Hey Mercedes », le logiciel intelligent reconnaît et comprend presque tous les ordres concernant l’infodivertissement et l’utilisation du véhicule – même s’ils sont exprimés indirectement.

Combiné d’instruments entièrement numérique avec affichages AMG spécifiques

Le combiné d’instruments propose trois styles d’affichage AMG : Classique, Sport et Supersport. Le mode « Supersport » est particulièrement impressionnant : en position centrale, il affiche un compte-tours rond flanqué à droite et à gauche de barres qui fournissent des informations supplémentaires : elles s’incrustent dans une perspective tridimensionnelle dans le fond de l’écran, créant l’illusion d’un horizon. Le menu AMG permet au conducteur d’accéder à des affichages spécifiques tels que Warm-up, Set-up, l’accéléromètre et les caractéristiques du moteur. L’écran multimédia tactile souligne lui aussi le caractère dynamique du modèle. Il intègre des affichages spécifiques AMG tels que la visualisation des programmes de conduite et des données télémétriques.

La console centrale affiche une finition laquée. De série, on y trouve un pavé tactile complété par des contacteurs supplémentaires pour la commande des fonctions ESP 3 niveaux, du mode manuel de la boîte de vitesses et du train de roulement RIDE CONTROL AMG avec amortissement réglable adaptatif.

Volants AMG nouvelle génération avec touches optionnelles

Le volant sport multifonction en cuir Nappa offre une ergonomie maximale et une utilisation intuitive. Le volant avec méplat dans la partie inférieure, gainée de cuir perforé dans la zone de préhension et agrémentée de surpiqûres contrastées rouges séduit tant sur le plan visuel que sur le plan tactile. Les palettes de changement de rapport au volant galvanisées permettent de passer les rapports manuellement et contribuent à une conduite encore plus sportive.

Les volants Performance AMG en option et les touches au volant AMG assorties sont, au vu de leurs qualités tactiles et esthétiques, axés sur la performance. Digne d’une véritable voiture de course, au même titre que le repère 12 h, le matériau garantit une excellente prise en main. Les touches permettent la commande rapide et ciblée des fonctions dynamiques spécifiques – pour des sensations au volant favorisant la focalisation sur le trafic et la concentration.

Le pédalier sport en acier inoxydable brossé affiche une fonctionnalité et une esthétique empruntées au sport automobile. Les picots en caoutchouc garantissent une meilleure adhérence. Les tapis de sol noirs avec inscription AMG et liseré en imitation Nubuck soulignent l’appartenance à la marque.

Enregistreur de données pour une utilisation sur circuit : AMG TRACK PACE

L’ingénieur de course personnel AMG TRACK PACE en option est intégré dans le système multimédia MBUX pour analyser et améliorer les aptitudes au volant de manière ciblée. Il s’appuie pour ce faire sur le système de positionnement par satellite GPS et les données relatives à l’accélération transversale et longitudinale, la position de la pédale d’accélérateur et de frein ou l’angle de braquage. Toutes les valeurs sont présentées très clairement et peuvent être consultées directement dans le véhicule. Les données s’affichent sur l’écran multimédia, le combiné d’instruments et l’affichage tête haute (option). Certains circuits connus, à l’instar du Nürburgring ou de Spa Francorchamps, sont déjà en mémoire. Le pilote peut également enregistrer ses propres circuits. Les cartes 2D commutables en 3D peuvent être actualisées en ligne.

De plus, la fonction de réalité augmentée de MBUX permet de projeter sur l’écran multimédia ou sur l’affichage tête haute (option) la trajectoire idéale d’un circuit mémorisé ; accompagné de cet instructeur virtuel, le conducteur peut ainsi améliorer ses temps au tour.

Caisse nue renforcée et résistance à la torsion accrue

Des mesures de renfort ciblées dans la partie avant de la caisse nue se traduisent par un comportement précis en braquage et par un carrossage et un parallélisme quasi-constants des composants du châssis, notamment en conduite très sportive. Une plaque d’aluminium vissée sous le moteur renforce également sur le GLA 35 la résistance à la torsion de la partie avant. Deux barres diagonales supplémentaires à l’avant du soubassement contribuent également à limiter les phénomènes de torsion et à accroître la rigidité.

Quatre cylindres turbo de 306 ch

Le moteur turbo quatre cylindres de 2,0 litres réagit avec une belle spontanéité aux sollicitations de la pédale d’accélérateur, offre de bonnes reprises (couple maxi de 400 Nm dès 3 000 tr/min), d’excellentes montées en régime et une sonorité riche en émotions. Le bloc-cylindres est réalisé en aluminium coulé sous pression à la fois léger et ultrarésistant, ceci afin de gagner du poids, un facteur décisif pour une conduite dynamique. La suralimentation du moteur est assurée par un turbocompresseur twin-scroll qui allie une réponse optimale à bas régimes et un gain de puissance conséquent à régimes élevés.

De nombreuses mesures axées sur l’efficience témoignent de la haute technicité du quatre cylindres. Parmi elles figurent la distribution variable CAMTRONIC, la gestion thermique intelligente pour le liquide de refroidissement et l’huile, les injecteurs piézoélectriques ultraprécis et l’allumage multiétincelles. Durant la phase de production, la méthode brevetée de honage des cylindres CONICSHAPE permet de réduire les frottements internes et, par conséquent, d’accroître l’efficience.

Boîte de vitesses double embrayage 8G-DCT SPEEDSHIFT AMG à démultiplication agile

La boîte de vitesses huit rapports à double embrayage 8G-DCT SPEEDSHIFT AMG contribue également au caractère agile et dynamique du nouveau GLA 35 4MATIC. Les démultiplications des rapports ont été définies pour que le conducteur bénéficie dans chaque plage de vitesse d’une réponse spontanée en accélération, de temps de passages courts et de régimes optimums lors des montées en rapport.

La fonction RACE-START de série garantit une accélération foudroyante départ arrêté et s’accompagne d’un son inoubliable. La boîte 8G-DCT SPEEDSHIFT AMG propose également un mode M temporaire, activé dans tous les programmes de conduite via les palettes de changement de rapport au volant, ainsi qu’un mode manuel « M » qui permet au conducteur de passer les vitesses à sa guise au moyen des palettes au volant.

Transmission intégrale variable 4MATIC Performance AMG

Dynamisme, agilité, performance – trois qualités qui s’appliquent à la transmission intégrale équipant de série le nouveau modèle AMG GLA 35 4MATIC. Le système variable 4MATIC Performance AMG offre une motricité optimale tout en maximisant le plaisir de conduire. Pour répondre aux exigences de dynamique de marche, la répartition du couple est variable en continu, du mode traction avant pure jusqu’à la distribution dans un rapport de 50/50 entre les essieux avant et arrière. La répartition du couple entre les essieux avant et arrière est assurée par un embrayage multidisque intégré au différentiel arrière. La régulation est électromécanique. La répartition varie en fonction de la vitesse du véhicule, des accélérations transversale et longitudinale, de l’angle de braquage, de la différence de vitesse de rotation entre les roues, du rapport sélectionné et de la position de la pédale d’accélérateur.

La régulation électromécanique présente des avantages par rapport à un système électrohydraulique, notamment en ce qui concerne la dynamique de marche, dans la mesure où l’actionnement des lamelles s’effectue de manière réactive et indépendamment du régime sur toute la plage de réglage.

Tant que l’ESP est activé, le système 4MATIC est en mode « Confort ». Dès que le conducteur sélectionne les niveaux « ESP® SPORT Handling » ou « ESP OFF » au moyen de la touche correspondante, le système 4MATIC passe en mode « Sport » pour offrir encore plus d’agilité et de sensations de conduite en plage limite.

Un large éventail de réglages pour les caractéristiques du véhicule

Les cinq programmes de conduite DYNAMIC SELECT AMG « Chaussée glissante », « Confort », « Sport », « Sport + » et « Individual » proposent un large éventail de réglages pour les caractéristiques du véhicule, de confortable à très sportif. Différents paramètres sont modifiés, notamment la réponse du moteur et de la boîte de vitesses.

Le programme de conduite « Chaussée glissante » est adapté de manière optimale aux caractéristiques des chaussées glissantes et verglacées avec un développement de puissance réduit et une courbe de couple aplatie. Des passages de vitesses adoucis et des montées en rapport plus précoces favorisent un mode de conduite axé sur la stabilité.

Le programme « Confort » met l’accent sur une conduite axée sur le confort tout en optimisant la consommation de carburant, notamment en montant les rapports sans attendre. Le réglage du train de roulement et de la direction privilégie le confort.

Les programmes « Sport » et « Sport+ » favorisent l’agilité et le plaisir de conduire grâce à un paramétrage sport du moteur et de la boîte de vitesses.

Le programme « Individual » permet au conducteur de sélectionner à sa guise certains paramètres et de les mémoriser. Les réglages « Reduced » et « Moderate » de la transmission proposent en outre le mode croisière.

AMG DYNAMICS : surcroît d’agilité et stabilité élevée

Le GLA 35 4MATIC dispose avec AMG DYNAMICS d’une nouvelle fonction dans le cadre des programmes de conduite DYNAMIC SELECT AMG. Cette régulation du comportement dynamique intégrée enrichit les fonctions stabilisatrices de l’ESP d’interventions visant à accroître l’agilité du véhicule en fonction des attentes du conducteur. Lors des conduites en virages, une brève intervention de freinage sur la roue arrière située à l’intérieur de la courbe permet d’appliquer un couple d’embardée défini sur l’axe vertical. Résultat : le GLA 35 4MATIC se montre spontané et très précis en virage.

Les différentes variations du système AMG DYNAMICS ont été baptisées « Basic » et « Advanced ». Le nouveau symbole DYNAMICS AMG avec l’extension correspondante s’affiche sur l’écran multimédia à la sélection des programmes de conduite.

« Basic » est réservé aux programmes de conduite « Chaussée glissante » et « Confort ». Le GLA 35 4MATIC affiche ici une tenue de route très stable avec des mouvements d’embardée très atténués.

« Advanced » est activé dans les programmes « Sport » et « Sport+ ». Le GLA 35 4MATIC bénéficie toujours d’un paramétrage équilibré et neutre. Les mouvements d’embardée atténués, l’effort de braquage moindre et l’agilité accrue favorisent les manœuvres dynamiques comme lors de la conduite sur des routes secondaires sinueuses.

En sélectionnant le programme de conduite « Individual », le conducteur peut définir lui-même les niveaux du système AMG DYNAMICS. Le réglage des niveaux DYNAMICS AMG peut être sélectionné séparément via les touches au volant AMG quel que soit le programme de conduite enclenché.

AMG RIDE CONTROL avec composants spécifiques

Le AMG RIDE CONTROL est réglé pour offrir des vitesses élevées en virage en même temps qu’une faible inclinaison latérale. Le potentiel dynamique du GLA 35 4MATIC peut ainsi s’exprimer pleinement. Les réserves élevées dans les situations limites garantissent un plaisir de conduire exceptionnel – le conducteur conserve en toute circonstance une maîtrise sûre et souveraine du véhicule. L’essieu avant est doté d’une suspension de type McPherson. Le guidage des roues est assuré de chaque côté par un bras transversal implanté en dessous de l’axe de la roue, une jambe de suspension et une barre d’accouplement. La géométrie d’essieu spécifique a été définie de façon à réduire au maximum les impacts de la transmission sur la direction, ce qui se traduit par un confort élevé et une grande agilité. Le bras transversal en aluminium contribue à réduire les masses non suspendues et favorise une réaction plus sensible de la suspension. La fusée d’essieu avant spécifique à AMG est dotée d’un étrier de frein à montage radial – une technologie issue de la compétition automobile. L’essieu arrière à 4 bras est relié à la carrosserie par le biais d’un berceau. Trois bras transversaux et longitudinaux sont implantés à chaque roue arrière. Leur combinaison garantit une stabilité de marche et une agilité maximales.

L’amortissement adaptatif RIDE CONTROL AMG propose trois réglages différents pour le train de roulement, axés sur le confort ou à vocation sportive. Ce système fonctionne de manière 100 % automatique et adapte – selon la situation en présence – la force d’amortissement sur chacune des roues à l’état de la chaussée et aux conditions de marche. L’ajustement en continu s’opère en quelques millisecondes en fonction de caractéristiques d’amortissement étendues. Ainsi, confort de roulement et agilité élevés vont de pair.

Système de freinage hautes performances résistant

Le système de freinage hautes performances combine une bonne résistance au fading, des décélérations optimales et des distances de freinage réduites. A l’avant, on trouve des étriers fixes monoblocs à 4 pistons et des disques de 350 mm, tandis que l’essieu arrière est doté d’étriers à griffe à 1 piston et de disques de 330 mm. Les disques sont ventilés et perforés afin de mieux dissiper la chaleur et de limiter le phénomène de fading en utilisation extrême. Les étriers peints en argent arborent un monogramme AMG noir.

Direction à crémaillère spécifique et démultiplication variable

La direction paramétrique à commande électromécanique asservie à la vitesse affiche un comportement direct en braquage qui favorise une conduite dynamique. Elle est dotée d’une crémaillère spécifique à démultiplication variable et se distingue par deux courbes caractéristiques : en fonction du programme de conduite sélectionné par le conducteur, elle offre des sensations de conduite plutôt sportives et fermes ou plutôt confortables. L’assistance de direction diminue à vive allure et augmente progressivement au fur et à mesure que la vitesse diminue. A faible allure, le conducteur a donc moins à produire d’effort alors qu’à vive allure, il conserve la maîtrise optimale de son véhicule. La fixation rigide sur le berceau intégral assure une liaison optimale de la direction à la carrosserie, gage d’une précision directionnelle accrue.

Système d’échappement AMG à clapet pour une sonorité moteur modulable

Le système d’échappement AMG favorise le caractère à la fois sportif et fonctionnel au quotidien des nouveaux modèles. Selon le programme de conduite choisi, la sonorité couvre une large palette, d’émotionnelle (Sport+) à discrète (Chaussée glissante, Confort, Sport). Les plages caractéristiques correspondantes sont gérées selon le régime et la charge via un volet d’échappement.

