Le tout nouveau Genesis GV70, deuxième SUV de la marque se joignant au GV80 dans une gamme de modèles en pleine expansion, a été présenté camouflé au public dévoilant ainsi ses premiers détails.

Le GV70 sous camouflage sera testé sur la voie publique en Corée durant un mois et les témoins qui auront la chance de le croiser pourront numériser un code QR imprimé sur le camouflage du véhicule afin d’en savoir davantage sur le motif du camouflage et le style G-Matrix.

Alors que les détails spécifiques sont actuellement cachés par le motif de camouflage G-Matrix, l’évolution de l’approche de design emblématique de Genesis, appelée « élégance athlétique », est perceptible.

Le motif G-Matrix s’inspire de la réflexion diffuse de la lumière des diamants taillés avec précision et fait partie intégrante de l’identité de la marque Genesis. Les conducteurs peuvent s’attendre à découvrir une application créative du motif sur le GV70 sous différents angles, mettant en valeur les détails uniques à la marque Genesis.

Malgré le camouflage, on peut voir que le GV70, qui aura à se frotter aux Audi Q5, BMW X3 et Mercedes-Benz GLC, adoptera le langage que la marque insuffle à ses dernières créations comme en témoignent sa grille de calandre emblématique et ses quadruples phares et les grosses prises d’air qui rappellent le lien avec le grand frère GV80.

Sous le capot, le GV70 offrira des puissances allant de 210ch à 380ch, issues de moteurs qui devraient être associés à une boîte automatique à 8 rapports et transmission intégrale. Il sera également question d’une version électrique eGV70, actuellement en développement.

Le nouveau Genesis GV70 sera présenté à la fin de cette année en Corée du Sud puis fera son apparition sur d’autres marchés et une commercialisation au courant de l’année prochaine.

