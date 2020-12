Connecté, confortable, raffiné et spacieux sont les quatre qualificatifs qui définissent tout particulièrement la vie à bord du futur Nissan Qashqai.

L’habitacle de la 3e génération de Qashqai a fait l’objet d’un soin tout particulier et proposera, selon le constructeur, une expérience haut de gamme, avec un design raffiné autant qu’original, une convivialité améliorée, de nouveaux matériaux haut de gamme, des fonctionnalités intelligentes et nombre de détails pratiques améliorent encore les prestations à bord.

Matthew Weaver, Vice-President, Nissan Design Europe l’affirme: « Le nouveau Nissan QASHQAI est la rencontre parfaite entre un design expressif et les attentes des clients. Leurs besoins éclairent notre travail et nos innovations répondent à leurs exigences. Avec cette troisième génération, nous avons élevé notre best-seller à un nouveau niveau en offrant un environnement haut de gamme mais pratique, raffiné mais accessible, technologique mais intuitif : un crossover résolument innovant. »

UN DESIGN ET DES MATERIAUX RAFFINES

Une attention particulière a été accordée à l’ergonomie et au design des commandes pour offrir aux utilisateurs une sensation tactile de haute qualité, donnant un sentiment de raffinement. Au centre de celle-ci, les versions à transmission automatique reçoivent une nouvelle commande de boite, plus petite. Créant un environnement apaisant, un nouvel éclairage d’ambiance blanc est utilisé dans tout l’habitacle.

Les nouveaux matériaux des sièges rendent l’habitacle particulièrement accueillant. Pour chaque siège 25 jours sont nécessaires pour produire le nouveau cuir Nappa et plus de 60 minutes pour broder le nouveau motif matelassé géométrique 3D.

Contribuant au confort et à la qualité de vie à bord, les sièges avant des versions haut de gamme bénéficient d’une fonction massage, facilement réglable selon trois programmes via le système NissanConnect.

Sur les versions à transmission intégrale, un sélecteur tactile de mode de conduite a été élégamment dessiné avec un anneau chromé mat et une finition noir Piano Black.

Marco Fioravanti, Vice-President, Product Planning, Nissan Automotive Europe indique : « Qu’il s’agisse du design ou de l’ingénierie, nous avons travaillé plus que jamais pour améliorer encore l’ambiance de l’habitacle afin que le confort, le raffinement et les aspects pratiques atteignent le meilleur niveau, et engendrent une véritable sensation de bien-être. C’est dans cet habitacle que nos clients, leur famille et leurs amis voyageront, iront travailler ou se promèneront, et cela sera une expérience exceptionnelle. »

UNE CONNECTIVITE DE HAUT NIVEAU

Le nouveau Nissan QASHQAI propose un système d’info-divertissement avancé avec une offre de services connectés, une connexion Wi-Fi embarquée pour sept appareils et NissanConnect Services, une application dédiée qui permet de contrôler et surveiller le véhicule.

L’écran d’affichage NissanConnect est désormais plus grand, à 9 pouces de diagonale, et sa résolution se trouve améliorée. Il permet de commander la navigation, l’info-divertissement et les paramètres du véhicule. Il est compatible avec Android Auto® et Apple CarPlay®, dont une connexion sans fil disponible sur Apple CarPlay®. Plusieurs conducteurs différents peuvent mémoriser leur profil en matière de navigation, de musique et de réglages du véhicule.

Que le son soit issu de la radio DAB ou d’un smartphone, une qualité audio exceptionnelle est assurée grâce au système Bose® Premium. Il comprend 10 haut-parleurs et un caisson de basses Acoustimass® Bose® situé dans le coffre. L’ensemble offre une qualité acoustique optimale à tous les occupants sans exception.

S’ajoutant à l’écran 9 pouces, le nouvel écran multi-informations TFT haute définition de 12,3 pouces peut être configuré selon les souhaits du conducteur pour afficher les informations concernant la navigation, le trafic, l’info-divertissement ou le véhicule, le tout contrôlé à partir d’un nouveau commutateur à molette tactile sur le volant. Le fond d’écran reproduit la texture traditionnelle dénommée Kiriko, un clin d’œil aux origines japonaises de Nissan.

La troisième génération du crossover QASHQAI reçoit un nouveau système d’affichage tête haute de 10,8 pouces : c’est le plus grand du segment. Les indications de navigation, les informations routières et celles concernant les technologies d’assistance à la conduite sont ainsi projetées dans le champ de vision du conducteur, lui permettant de rester concentré sur la route.

Les fonctionnalités Home-to-Car sont compatibles avec Google Assistant et les appareils Amazon Alexa. Le système prend en charge un large éventail de commandes, notamment la possibilité pour le conducteur d’envoyer depuis chez lui, en parlant à son assistant vocal, des destinations au système navigation de la voiture, ce qui minimise le temps avant de démarrer.

L’application pour smartphone NissanConnect permet en outre de contrôler à distance de nombreuses fonctions du véhicule, telles que l’éclairage ou le verrouillage et déverrouillage des portes. Elle permet également de programmer des alertes, par exemple concernant la vitesse, l’heure ou la zone géographique, des notifications étant envoyées si le véhicule dépasse les paramètres définis.

Toujours via l’application NissanConnect, l’utilisateur du nouveau Nissan QASHQAI peut recevoir des rapports sur l’état du véhicule, ses performances, d’éventuels dysfonctionnements et, le cas échéant, les rappels de maintenance.

Un historique et une analyse de la conduite sont également disponibles dans l’application, afin que les utilisateurs puissent retrouver les distances parcourues et les temps passés lors des précédents trajets.

S’ils n’utilisent pas la navigation de leur smartphone, les conducteurs peuvent accéder à TomTom 3D Maps & Live Traffic, qui comprend des fonctionnalités avancées telles que les mises à jour de la carte en direct, les conditions de circulation en temps réel, Google Street View et les prix du carburant. La navigation porte à porte, incluant un guidage à pied, est également disponible via l’application, y compris une fonction My Car Finder.

Le nouveau Nissan QASHQAI bénéficie en outre du Stolen Vehicle Tracking. Ce système permet, grâce à l’application NissanConnect, de signaler le vol du véhicule à un service clients dédié et aux forces de l’ordre, puis de le suivre automatiquement à distance, permettant ainsi sa récupération.

Une commande sur l’écran NissanConnect permet aux clients de contacter 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 le service d’assistance Nissan. Il s’ajoute au système eCall présent également sur le nouveau QASHQAI,

Pour la première fois sur le best-seller de Nissan, la console centrale offre un chargeur par induction pour smartphone de 15 W, parmi les plus puissants du segment. Ce chargeur peut accueillir les téléphones de plus grandes dimensions, y compris le récent Apple iPhone 12 Pro Max.

La connectivité s’étend à tous les occupants du crossover avec des connexions de USB-A et USB-C à l’avant et à l’arrière.

Cultivant ses origines japonaises, les sons d’information du nouveau Qashqai, par exemple le rappel de ceinture de sécurité et les clignotants, ont été développés spécifiquement en collaboration avec l’éditeur de jeux vidéo japonais Bandai Namco. Les sons ont été conçus pour être plus harmonieux, avec une signature mélodique spécifique.

Gareth Dunsmore, Vice-President, Brand and Customer Experience, Nissan Automotive Europe : « Le nouveau crossover Nissan QASHQAI bénéficie d’un haut niveau de connectivité qui permettra à nos clients de veiller sur leur voiture et de communiquer avec elle via leurs assistants domestiques ou leurs smartphones. Au cœur de ces nouvelles fonctionnalités, il y a l’accessibilité et la facilité d’utilisation pour nos clients. »

UN HABITACLE TOUJOURS PLUS ACCUEILLANT

La troisième génération de QASHQAI offre toujours à son conducteur une position de conduite élevée mais améliore encore son champ de vision. Le pare-brise plus large, les montants avant plus minces et les rétroviseurs extérieurs montés sur les portes plutôt que sur les montants de pare-brise, contribuent à améliorer la vision périphérique.

L’empattement plus long du nouveau QASHQAI permet d’améliorer l’habitabilité. Par exemple, l’espace aux genoux pour les occupants arrière a augmenté de 28 mm, atteignant 608 mm. La garde au toit avant et arrière est améliorée de 15 mm grâce à la légère augmentation des dimensions extérieures.

La multiplication des réglages du siège conducteur lui permet désormais d’accueillir confortablement davantage de morphologies, avec par exemple des tailles comprises entre 145 cm et 192 cm. Sur les versions haut de gamme, le réglage en inclinaison de l’assise permet d’accéder à un confort encore supérieur.

Afin que plusieurs utilisateurs puissent retrouver rapidement leur position idéale, une fonction mémoire est maintenant disponible sur le haut de gamme pour enregistrer deux positions de siège différentes pour chacun des deux sièges avant.

Les sièges Nissan « zéro gravité » inspirés de la NASA, inaugurés sur l’actuelle génération de Nissan QASHQAI, sont le résultat de tests approfondis sur piste et sur route pour assurer une posture optimale et une fatigue réduite à tous les passagers.

DES QUALITES PRATIQUES ENCORE AMELIOREES

Plus raffiné mais toujours aussi pratique, le nouveau QASHQAI répond aux exigences quotidiennes des clients qui doivent tout transporter, des poussettes aux courses en passant par des objets volumineux.

Un hayon mains libres motorisé permet d’ouvrir le coffre sans effort, notamment lorsqu’on arrive les bras chargés. La capacité du coffre a augmenté de plus de 50 litres par rapport au modèle précédent, en partie grâce à l’abaissement du plancher rendu possible par la nouvelle conception de la suspension arrière.

Les caractéristiques appréciées sur le précédent QASHQAI, par exemple les compartiments de rangement au-dessus des passages de roues et le plancher réglable, sont conservées et améliorées sur le nouveau modèle. Le revêtement du plancher réversible du coffre a notamment été optimisé, avec d’un côté un tissu résistant et de l’autre un matériau plastique facile à nettoyer.

Pour faciliter le chargement dans des conditions de faible luminosité, le coffre bénéficie désormais d’un double éclairage. Une prise 12 V y a également été installée pour alimenter des appareils tels que des glacières électriques.

Même les rangements dans l’habitacle ont été améliorés pour davantage de convivialité. Les deux porte-gobelets avant sont plus espacés, facilitant l’utilisation des petits gobelets, et les bacs des portes peuvent désormais accueillir des bouteilles jusqu’à 1,5 litre, contre seulement 500 ml sur la précédente génération de Nissan QASHQAI.

L’ensemble des améliorations apportées au crossover best-seller, de la connectivité de pointe à la finition raffinée, en passant par la multitude d’équipements inédits, permettra à cette troisième génération d’établir de nouvelles références dans sa catégorie. Et, surtout, d’offrir à ses utilisateurs une expérience de vie à bord agréable, raffinée mais aussi pratique au quotidien.