Ford revient à Gamescom, le plus grand salon européen du jeu vidéo, pour la quatrième année consécutive, et l’équipe Fordzilla devrait de nouveau faire parler d’elle.

Lors de cet événement virtuel, l’équipe Fordzilla présentera son nouveau site dédié, TeamFordzilla.com, révélera le nom du gagnant de la première Coupe Fordzilla et annoncera, lors de la soirée d’ouverture en direct du 27 août, des nouvelles excitantes sur le projet P1 de l’équipe Fordzilla – la toute première voiture conçue dans le cadre d’une collaboration entre les joueurs et un constructeur automobile.

Plus grand événement européen dédié aux jeux vidéo, la Gamescom est également la plus grande plateforme commerciale européenne pour l’industrie vidéoludique. Cette année, elle sera entièrement en ligne, avec différents événements qui se dérouleront pendant trois jours et se termineront le 30 août. Voici les trois événements phares de la Team Fordzilla à la Gamescom 2020 :

TeamFordzilla.com

Avec le lancement de www.teamfordzilla.com, les fans de l’équipe officielle d’eSport de Ford pourront suivre les courses en direct sur Twitch, télécharger des designs de véhicules pour les utiliser dans le jeu et se tenir au courant des dernières annonces.

Fordzilla Cup

La finale de la première Fordzilla Cup sera disputée à la Gamescom 2020, le gagnant recevant un contrat professionnel avec l’équipe Fordzilla. Pour plus d’informations sur la Fordzilla Cup, cliquez ici.

Projet P1

Le projet P1 est une collaboration entre les designers de Ford et la communauté des joueurs (via les réseaux sociaux), une première mondiale pour un constructeur automobile. La conception finale de ce projet sera dévoilée à la Gamescom 2020 et une deuxième annonce spéciale est attendue.

Pour suivre l’annonce de Ford, rendez-vous sur l’onglet “Gamescom Now” sur www.gamescom/global/home à partir de 19h30 le jeudi 27 août.

Ford a lancé la Team Fordzilla – sa toute première équipe de eSport – en 2019 avec des équipes individuelles en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, composées de pilotes triés sur le volet. Chaque équipe participe à des compétitions nationales avec des capitaines d’équipe dédiés, les meilleurs pilotes représentant le Team Fordzilla au niveau européen. Le capitaine français de la Team Fordzilla, Donald Reignoux, est un grand amateur de Simracing. Donald Reignoux présente par ailleurs une émission sur cette thématique sur la chaîne esport ES1, véritable référence française du secteur.

En 2019/2020, le Team Fordzilla a inscrit une équipe européenne dans la série Le Mans Esports. Pour plus d’informations, suivez-les sur Twitter (@TeamFordzilla), Instagram (@TeamFordzilla) et Twitch (@TeamFordzilla).

