Ford dévoile aujourd’hui de nouvelles déclinaisons Trail et Active pour les gammes Transit et Tourneo, plus robustes et mieux adaptées aux conditions de route difficiles.

Les déclinaisons Trail sont dotées d’un revêtement noir supplémentaire autour des pare-chocs avant et arrière et sur les bas de caisse. Les lettres “Ford” s’affichent en grand format sur la grille de calandre noir mat, tandis le Transit Trail arbore des jantes en alliage inédites de 16 pouces ainsi qu’un logo “Trail” sur les ailes avant.

Différentiel à glissement limité et transmission intégrale au programme

Les versions Trail reçoivent de série le mLSD pour les Transit Custom 1 tonne et la transmission intégrale intelligente pour les modèles 2 tonnes. La technologie de transmission intégrale intelligente du Transit Trail est également renforcée par des modes de conduite sélectionnables en cas de glissement et de conditions d’adhérence précaires.

Le Transit Custom Trail est disponible dans une gamme de carrosseries d’un PTC allant de 3 000 kg à 3 400 kg, en version fourgon compact, double cabine ou la déclinaison kombi avec deux empattements possibles. Il est également proposé dans plusieurs types de carrosserie et d’empattements dans la catégorie des 3 500 kg, avec une déclinaison simple fourgon, double-cabine, kombi, châssis-cabine simple ou châssis-cabine double.

Tous les Transit Trail et Transit Custom Trail sont équipés du moteur diesel Ford EcoBlue 2.0l, avec un choix de puissances de 130 ch, 170 ch ou 185 ch.

Enfin, les Transit Custom Trail sont également déclinés en motorisations EcoBlue Hybrid 2.0l, uniques sur ce segment, en version 130 ch, 170 ch et 185 ch. La technologie d’hybridation légère 48 volts (mHEV) récupère l’énergie pendant la décélération, la stocke dans un bloc-batterie de 48V et utilise l’énergie pour augmenter l’efficience du véhicule.

Une version polyvalente Active, pour les amateurs de plein air

Les nouveaux Transit et Tourneo Custom Active ajoutent un style de SUV robuste et une praticité accrue avec des caractéristiques uniques pour répondre aux attentes des particuliers et celles des professionnels. Offrant plus d’espace et une capacité de chargement optimisée pour les amateurs d’aventure, les nouvelles déclinaisons Active reprennent le principe des Ford Fiesta Active et Focus Active.

Les modèles Active se distinguent par un style extérieur inspiré des SUV, avec notamment des jantes en alliage de 17 pouces exclusives, une grille de calandre inédite, des protections supplémentaires au niveau des passages de roue, sur les ailes, sur les pare-chocs arrière et sur les rétroviseurs et des rails de toit de série

Des badges Active s’affichent à l’arrière ainsi que sur chaque aile. Pour les utilisateurs qui ont besoin d’évoluer dans des conditions de conduite plus difficiles, les Transit Custom Active et Tourneo Custom Active peuvent également être équipés d’un différentiel mécanique mLSD.

Les versions hybrides (mHEV) toujours de la partie

Les séries Active sont disponibles avec des puissances de 130 ch, 170 ch et 185 ch selon le modèle et les caractéristiques. Des boîtes de vitesses automatiques et manuelles sont disponibles sur l’ensemble de la gamme, le mLSD étant disponible en option sur les versions boîte manuelle. Les clients peuvent choisir parmi un large éventail de déclinaisons et de styles de carrosserie pour trouver le véhicule qui convient le mieux à leurs besoins et à leur mode de vie, y compris

– Tourneo Custom Active (L1 ou L2), pouvant accueillir jusqu’à huit personnes, conducteur inclus

– Transit Custom Active (L1 ou L2), d’un PTC de 3 000 kg

– Transit Custom Active, à double cabine (L1 ou L2), d’un PTC de 3 200 kg

Les nouveaux modèles Trail et Active bénéficient également des nombreuses améliorations apportées aux gammes Transit, Transit Custom et Tourneo Custom en 2019, avec des motorisations hybrides légères 48 volts EcoBlue Hybrid (mHEV) et diesel EcoBlue 2.0l plus économes en carburant. On retrouve également la technologie de modem 4G FordPass Connect pour bénéficier d’Internet à bord, ainsi que de nouvelles technologies d’aides à la conduite.

La famille Active va encore s’agrandir d’ici la fin de l’année, avec l’introduction des modèles plus compacts Transit Connect Active et Tourneo Connect Active.