La Ford Puma ST, premier SUV compact de Ford Performance, vient chapeauter la gamme du crossover à l’Ovale Bleu avec une puissance de 200ch et un couple de 320Nm

Le moteur essence Ford 1.5l EcoBoost de 200 ch, introduit pour la première fois sur la Fiesta ST, voit un couple maximum porté à 320 Nm et, associé à la même boîte manuelle à six vitesses que la Fiesta ST, avec un rapport de transmission finale raccourci, permet au Puma ST d’afficher un 0 à 100 km/h en 6,7 secondes et une vitesse maximale de 220 km/h. Les performances de freinage ont également été optimisées. Le diamètre des disques avant a été augmenté de 17 % pour atteindre 325 mm à l’avant et 271 mm à l’arrière.

Le Puma ST est proposé avec un LSD (différentiel mécanique à glissement limité) qui optimise l’adhérence à l’avant pour éviter le sous-virage, en particulier en sortie de courbes serrées.Ce système purement mécanique distribue le couple moteur à la roue la plus adhérente, ce qui réduit le patinage des roues et permet au conducteur d’exploiter pleinement toutes les performances du moteur. Les suspensions brevetées par Ford “améliorent également la stabilité et l’agilité du Puma ST”, annonce la marque tandis que les pneus Michelin Pilot Sport 4S habillant les jantes en alliage de 19″ exploitent pleinement l’adhérence supplémentaire offerte par le LSD.

Châssis sur mesure inspiré de la Fiesta ST, d’un différentiel à glissement limité (LSD) et de suspensions développées et brevetées par les ingénieurs Ford Performance, le Puma ST dispose également de modes de conduite sélectionnables pour un large éventail de scénarios de conduite allant du mode Track qui configure le SUV performant pour un plaisir de conduite maximum, au mode Eco, proposé pour la première fois sur un modèle ST.

Esthétiquement, un déflecteur Ford Performance a été intégré dans le pare-chocs avant pour augmenter la force d’appui du train avant de près de 80 %, afin d’améliorer la stabilité et la motricité. L’aileron arrière favorise également la performance aérodynamique, avec un diffuseur unique intégré dans le pare-chocs arrière. Les calandres supérieure et inférieure siglées ST sont conçues pour augmenter la capacité de refroidissement du moteur.

Le Puma ST est disponible en huit couleurs de carrosserie : Gris Matter, Noir Agate, Bleu Island, Rouge Fantastic, Blanc Glacier, Rouge Racing, Gris Magnetic et Vert Mean, une exclusivité Puma ST.

L’intérieur est tout aussi sportif. Mais avant même de le découvrir, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement projettent le logo ST sur le sol lors du déverrouillage.

À l’intérieur, des sièges sport Recaro chauffants et rembourrés, affichant le logo ST, maintiennent parfaitement le conducteur et le passager avant. Des plaques de seuil Ford Performance, un volant à méplat en cuir et un pommeau de levier de vitesse ST sont également au programme. La guêtre du levier de vitesse et les tapis de sol ST affichent également des surpiqûres gris métallisé.

L’intérieur exclusif du Puma ST continue d’offrir le meilleur espace de chargement de sa catégorie, soit 456 litres, grâce à l’innovante Ford MegaBox. Cette solution de rangement adaptable offre un espace de rangement profond et polyvalent de 80 litres sous le plancher du coffre – capable de recevoir confortablement deux sacs de golf en position verticale.

Parmi les équipements de série qui optimisent le confort et l’aspect pratique du Puma ST, on trouve un socle de recharge de téléphone par induction de recharge sans fil, un pare-brise chauffant Quickclear, des capteurs de stationnement avant et arrière, des essuie-glaces à détection de pluie et le système multimédia Ford SYNC 3.

Le système est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans frais supplémentaires et s’affiche sur un écran tactile central de 8” qui affiche le logo Ford Performance au démarrage. Un système audio premium B&O est également disponible de série.

La technologie de modem 4G FordPass Connect permet aux propriétaires de Puma ST de contrôler à distance, de série, une sélection de fonctions du véhicule – notamment le déverrouillage des portes et la localisation du véhicule – via l’application mobile FordPass. Le modem permet également d’obtenir des informations locales sur les dangers grâce au Cloud, qui peuvent informer les conducteurs d’une situation dangereuse sur la route en amont, même si l’incident n’est pas visible en raison d’un virage ou d’autres véhicules devant eux.



























































PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.