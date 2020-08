En hommage à la Ford GT40 qui remporta les 24 Heures de Daytona, Ford dévoile une GT Heritage Edition habillée d’une d’une livrée inspirée par celle de 1966.

Tout comme la Ford GT Heritage Edition “Gulf”, cette nouvelle édition limitée à 40 unités s’habille d’un pack d’options de fibre de carbone d’options habille de fibre de carbone. Carrosserie en teinte “Frozen White”, museau et capot avant en fibre de carbone noire, jantes dorées exclusives 20″, étriers de freins rouge caractérisent un style extérieur qui ne pouvait se passer également des bandes « Race Red » asymétriques sur les cotés. On notera quelques infidélités à la version de 66, comme l’absence des bandes latérales de bas de caisse et un numéro “98” gris dans un cercle noir au lieu de noir dans un cercle blanc.

Au sein de l’habitacle, le volant et le tableau de bord sont revêtus d’Alcantara, tout comme les sièges qui adopte un Alcantara rouge assorti aux palettes au volant.

Sous le capot , on retrouve le V6 3.5 L EcoBoost fort de 647 chet 746 Nm associé à une boite de vitesse DCT à 7 rapports pour un 0 à 100 km/h qui est expédié en à peine 3.0 secondes et une vitesse maximale de 347 km/h.































