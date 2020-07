Avec la présentation de la famille Bronco le 13 juillet prochain, Ford lancera une nouvelle marque de SUV « Construit pour conquérir », annonce le constructeur américain.

La toute nouvelle marque Bronco sera dévoilé le 13 juillet et comprend, comme annoncé par nos soins, le Bronco pur et dur en 2 portes (ce dernier disposant de la BVM à 7 rapports) et 4 portes ainsi que le Bronco Sport, un peu dans l’esprit des dénominations de Land Rover avec le Discovery et le Discovery Sport, plus sage et plus urbain qui se qui se basera sur la plateforme des Kuga/Escape mais avec une approche un peu plus tout-chemins que ces derniers. Basé sur la plateforme du Ford Ranger, le Bronco, qui veut dire cheval sauvage prendra comme base la plate-forme du Ranger et ira contrecarrer les Jeep Wrangler et autre Land Rover Defender. Sous le capot, le Bronco disposera, entre autres, d’un 2.3 EcoBoost et 3.0 litres essence sur le marché américain pais pourrait également profiter des autres moteurs EcoBoost comme les 2.7 et 3.0 litres.

Chaque modèle Bronco est conçu pour offrir une expérience de conduite hors route exaltante et fiable fondée sur l’ADN du Bronco 1966 d’origine et l’héritage de Ford dans le monde des courses. Ces véhicules sont également dotés de nouvelles technologies ingénieuses et actualisables prêtes pour l’aventure qui ont été expressément créées pour les mordus de plein air.

« Le Bronco a donné naissance, en 1966, au SUV hors route divertissant et polyvalent, devenant ainsi le premier véhicule utilitaire sport d’agrément pour ceux qui souhaitaient vivre, travailler et s’amuser en plein air, rappelle Jim Farley, directeur de l’exploitation de Ford. Tout comme le Bronco d’origine, la toute nouvelle famille Bronco est conçue pour vous emmener à des endroits uniques en vous permettant d’affronter n’importe quel terrain en toute confiance. »

Construit pour conquérir

Le nouveau Bronco « Construit pour conquérir » est présenté dans cette courte vidéo offrant un aperçu des tout nouveaux modèles Bronco deux portes, quatre portes et Sport 2021 évoluant dans des contrées sauvages.

Pour la marque Bronco et ses tout nouveaux modèles deux portes, quatre portes et Sport, figurer au rang supérieur des véhicules hors route implique trois principes « Construit pour conquérir » :

Essais de durabilité extrême « Construit pour conquérir » – Ces épreuves de torture extrême infligées au Bronco contribuent à sa robustesse en le soumettant à des milliers d’essais en laboratoire, à des défis sur un terrain d’essai et à des situations réelles extrêmes sous les climats les plus rudes et les plus hostiles

Capacité « Construit pour conquérir » – La transmission 4×4 de série, le système de gestion du terrain exclusif, les diverses configurations uniques du Bronco, ainsi que la performance exceptionnelle et les technologies de pointe procurent aux propriétaires de ces véhicules la confiance nécessaire pour affronter n’importe quel terrain.

Conception novatrice « Construit pour conquérir » – Les véhicules Bronco incarnent le futur de la conduite hors route et proposent l’ingéniosité hors route, des innovations en matière de conception combinées à l’ADN inspiré du passé, en plus de nouveaux niveaux de personnalisation qui peuvent séduire le néophyte et mettre au défi l’expert à la recherche d’aventures.

