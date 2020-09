Le constructeur américain Ford confirme le développement d’une version Raptor pour son nouveau venu Bronco.

Le retour du Ford Bronco en famille avec déjà trois modèles différents dans l’escarcelle, un Bronco en 2 et 4 portes dans la tradition pure et dure des 4×4 avec des vraies capacités de franchissement et un Bronco Sport orienté plus milieu urbain mais tout en disposant de capacités lui permettant de sortir des sentiers battus, ne semble pas satisfaire l’appétit de Ford qui officialise le développement d’une version encore plus extrême: le Bronco Raptor.

Actuellement en développement, le Ford Bronco Raptor, que certains bruits dénomment Bronco Warthog (dénomination enregistrée par l’Ovale Bleu récemment) profitera d’un châssis retravaillé pour être malmené hors des sentiers battus, d’ailes élargies, d’amortisseurs Fox Racing et également du Terrain Management System (TMS) offrant plusieurs modes de conduite dont le mode “Baja” pour affronter à grande vitesse sur des chemins accidentés.

