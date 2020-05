Ford lance le modèle Edge ST-Line 2020, un nouveau choix pour les clients de SUV qui préfèrent le style audacieux du Edge ST, mais pour qui la valeur a plus d’importance que la performance, avec la finition ST-Line.

Le style du Edge ST-Line, inspiré de Ford Performance, comprend une calandre de style ST unique et des pare-chocs couleur caisse, une moulure de ligne de ceinture ST noire combinée à des bandeaux sport de bas de caisse, des phares antibrouillards de série et un éclairage à LED distinctif. Les brancards de pavillon noirs, les jantes de 20″ en aluminium noir lustré et le monogramme Edge ST-Line rehaussent l’allure de ce nouveau SUV.

Pour une expérience de conduite agréable, l’Edge ST-Line est doté d’un moteur EcoBoostMD de 2,0 L à double volute développant 250 chevaux avec technologie démarrage-arrêt automatique, d’une boîte de vitesses automatique à huit rapports et d’une capacité de traction intégrale livrable en option.

L’Edge ST-Line est doté de nombreuses technologies, comme SYNCMD 3 avec compatibilité Apple CarPlayMC, Android AutoMC et WazeMC, plus un tapis de recharge sans fil pour téléphone. La technologie Ford Co-Pilot360MD Assist Plus, avec stationnement actif amélioré, aide à la direction lors de manœuvres d’évitement, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction de freinage automatique, fonction de maintien au centre de la voie et système de débranchement de la traction intégrale, est facultative.

