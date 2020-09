Seat donne avec le lancement d’une finition FR sur le Tarraco qui gagne en sportivité et arbore un look extérieur et intérieur exclusifs.

Plusieurs améliorations extérieures contribuent à donner une présence spécifique à la Seat Tarraco FR. De la même façon, les passages de roue noirs plus larges, les barres de toit noires et l’encadrement des fenêtres peints en Cosmo Grey tout comme les rétroviseurs extérieurs, viennent appuyer les différences. À l’arrière, d’autres éléments viennent également renforcer l’allure du Tarraco : un nouveau spoiler sport, un éclairage avec un bandeau à LED qui relie les feux arrière, un diffuseur arrière exclusif, le logo FR sur le coffre et le nom du Tarraco écrit de façon manuscrite. L’aspect extérieur est complété par la présence de jantes FR alliage 20 pouces Cosmo Grey proposées de série. Le look de la finition FR du Tarraco est étoffé par une large palette de couleurs disponibles : Blanc Perle, Rouge Nacré, Gris Cristal, Gris Urano, Gris Caïman et Noir Intense. Autant de coloris qui contribuent à valoriser les lignes du Tarraco, à souligner son caractère et à refléter sa position dans la gamme.

En montant à bord de la Seat Tarraco FR, le conducteur ressent immédiatement une ambiance différente de celle des autres véhicules de la gamme. Après avoir pris place dans le siège baquet à réglage électrique et fonction de mémoire, il découvre le volant sport en cuir arborant le logo FR, le sélecteur de vitesse en cuir et les pédales en aluminium. Des éléments qui, ensemble, contribuent à donner une énergie supplémentaire au véhicule Le choix des matériaux, des couleurs et des coutures permet de marquer encore davantage la différence avec les autres véhicules de la gamme Tarraco et de souligner le caractère du modèle FR.

Le Tarraco profite également de nouvelles commandes tactiles de climatisation (de série pour toutes les finitions) qui permettent d’accéder aux différents modes, incluant notamment le siège chauffant. En plus des boutons tactiles, un curseur illuminé et tactile est également disponible pour régler la température.

Enfin, le Digital Cockpit avancé de Seat est le dernier élément au sein de l’habitacle qui se concentre là encore sur le conducteur. Non content de fournir toutes les informations et les données nécessaires, celui-ci peut aussi être configuré pour répondre aux attentes de la personne au volant ou du type de voyage. Cette technologie rationalise l’affichage des informations et est associée à la dernière génération de systèmes d’info-divertissement. De quoi renforcer l’aspect numérique de l’habitacle tout en offrant une nouvelle dimension à la notion de fonctionnalité.

Avec le régulateur adaptatif de vitesse (ACC), l’assistance de pré-collision, l’Emergency Assist et le Rollover Assist, la SeatT Tarraco FR offre une gamme complète de systèmes d’aides à la conduite parmi les plus avancées afin d’offrir une protection optimale. Elle propose en outre une foule de fonctionnalités pratiques dont le Trailer Assist.

Des motorisations en phase avec son caractère

La Seat Tarraco FR possède une gamme de motorisations optimisées aussi bien essence (TSI) que diesel (TDI). Deux nouvelles motorisations font notamment leur apparition : le TDI 150 ch DSG et TDI 200 ch DSG 4Drive. Début 2021, le plus grand SUV de la marque sera également disponible avec la technologie hybride rechargeable composée d’un moteur électrique et d’un moteur essence TSI de 1,4 litre, une batterie lithium-ion de 13 kWh et une boîte DSG à six rapports. L’ensemble délivrera une puissance de 245 ch (180 kW) et un couple de 400 Nm.

Un châssis développé spécifiquement

Intégré à la suspension pilotée Adaptive Chassis Control (DCC), le système d’amortissement sport est spécialement conçu pour offrir une conduite dynamique. De plus, la direction directe combinée à la technologie de transmission intégrale 4Drive confèrent un caractère affirmé au grand SUV.

