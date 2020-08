Nissan va électriser la finale de l’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich, ce dimanche 23 août, en offrant à un groupe de propriétaires de Nissan Leaf une expérience de match exceptionnelle… et qui respecte les distanciations sociales.

Comme les fans ne pourront pas assister à la rencontre dans le stade cette année, Nissan va mettre en place un cinéma drive-in en plein air où seront invités des heureux propriétaires de Leaf. 50 voitures, accueillant chacune deux personnes, le propriétaire et un invité, seront garées face à un écran géant, rapprochant ainsi leurs passagers de l’action tout en conservant la distanciation sociale nécessaire. La soirée se déroulera dans un lieu tenu secret, communiqué uniquement aux fans sélectionnés.

Parmi les participants se trouveront le propriétaire de la 5 000e Leaf vendue au Portugal et la légende de l’UEFA Champions League Nuno Gomes, qui ira à la rencontre des invités de Nissan. Avec toutes les mesures d’hygiène nécessaires mises en place, les participants auront également accès au trophée de l’UEFA Champions League pour une séance photo exclusive, avant qu’il ne soit transporté au stade.

Nissan en est à sa sixième saison en tant que sponsor automobile officiel de l’UEFA Champions League , le plus grand événement sportif annuel au monde.

« Depuis six saisons maintenant, nous électrisons la finale de l’UEFA Champions League » a déclaré Gareth Dunsmore, Vice President for Marketing Communications, Connected Car Services and Customer Experience de Nissan Europe. «Cette année, les circonstances particulières nous ont encore plus motivés. Rien ne peut recréer l’excitation d’être dans le stade, mais nous espérons pouvoir offrir à nos propriétaires de Leaf la meilleure expérience possible dans ce contexte très spécial. »

En plus de cette soirée exclusive, Nissan fera défiler le trophée de l’UEFA Champions League à travers Lisbonne jusqu’à l’Estadio Da Luz à bord de sa voiture électrique à hautes performances, la Nissan Leaf NISMO RC.

Cette finale sera également le premier événement majeur à arborer le nouveau logo de la marque Nissan, dévoilé il y a quelques semaines en même temps que le tout nouveau crossover électrique Nissan Ariya. Le nouveau logo et l’Ariya occuperont le devant de la scène lors des activités de Nissan tout au long du week-end à Lisbonne, Capitale verte européenne 2020.

Avec plus de 5 000 Leaf en circulation au Portugal depuis son lancement en 2010, les conducteurs de véhicules électriques Nissan du pays économisent plus d’un demi-million de tonnes de CO2 chaque année.

