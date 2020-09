Hyundai dévoile le Tucson Nouvelle Génération, qui se distingue tant par son design audacieux que par ses technologies de pointe tout en offrant la plus large gamme de groupes motopropulseurs électrifiés de sa catégorie.

Écoulé à plus de 7 millions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement en 2004, le Hyundai Tucson se renouvelle avec une quatrième génération qui, dans l’ensemble, il se distingue par une structure de caisse plus imposante et plus large que celle de son devancier. Plus long de 20 mm, plus large de 15 mm et avec un empattement allongé de 10 mm, Tucson Nouvelle Génération s’avère encore plus spacieux que son prédécesseur. Ainsi, les passagers arrière profitent d’une longueur aux jambes supérieure de 26 mm. Les modèles hybride comme ceux à moteur thermique bénéficient de ces nouvelles dimensions grâce au positionnement intelligent de la batterie sous les sièges arrière. Par ailleurs, le volume de chargement a gagné entre 87 et 157 litres en fonction de la finition et de la motorisation choisies, s’établissant à 616 litres (version hybride) avec les sièges en position et à 1 795 litres avec les sièges rabattus.

Le langage stylistique avant-gardiste de Tucson Nouvelle Génération est directement inspiré du concept de SUV Vision T de Hyundai, dévoilé à l’occasion de l’édition 2019 du salon AutoMotility de Los Angeles.

S’affranchissant des techniques de dessin et d’esquisse traditionnelles, les designers de Hyundai ont développé les éléments de design futuristes de Tucson Nouvelle Génération à l’aide d’algorithmes géométriques élaborés par des technologies numériques. Ce procédé, baptisé « Parametric Dynamics », utilise des lignes, surfaces, angles et formes créés à partir de données numériques pour donner naissance à un design audacieux sans précédent. Ainsi, des motifs géométriques caractéristiques, baptisés « Parametric Jewels » transparaissent dans le design de ce SUV, lui conférant un caractère avant-gardiste.

La présence de ces motifs paramétriques est particulièrement notable au niveau de la calandre du véhicule et ses feux à effet miroir dissimulés. Tous feux éteints, la face avant du véhicule semble recouverte de formes géométriques sombres, ne permettant pas de distinguer ses feux de jour à LED à la signature distinctive intégrés dans la calandre. Grâce à une technologie d’éclairage de pointe faisant appel à des demi-miroirs, lorsque les feux de jour s’allument, l’aspect chromé foncé de la calandre disparaît au profit de formes semblables à des pierres précieuses, apportant ainsi une touche d’élégance à cette calandre au style résolument aérodynamique.

Ces motifs paramétriques en forme de pierres précieuses sont également présents au niveau des flancs du véhicule et ses lignes athlétiques tendues se fondant dans les passages de roue anguleux abritant les jantes alliage. La personnalité résolument sportive de Tucson est rehaussée par un jonc chromé de forme parabolique, courant des rétroviseurs extérieurs jusqu’aux montants C.

Au niveau de l’arrière, les larges feux intégrant des éléments lumineux paramétriques dissimulés reprennent la thématique stylistique de la face avant. Le bouclier arrière de Tucson Nouvelle Génération intègre également des motifs paramétriques créant un effet tridimensionnel, tout en héritant d’une moulure typée sport. Il est le premier modèle Hyundai à se doter d’un essuie-glace arrière dissimulé, situé sous le becquet. À ces attributs stylistiques résolument high-tech vient s’ajouter un logo Hyundai en verre lisse, qui semble être en relief, mais qui en réalité ne dépasse pas de la surface de la carrosserie.

En outre, les clients de Tucson Nouvelle Génération pourront choisir entre huit coloris extérieurs, dont deux nouvelles teintes : Shimmering Silver et Teal. En outre, le toit biton Phantom Black ou Dark Knight disponible en option offre aux clients un choix de personnalisations encore plus grand. Chaque coloris extérieur peut être associé à un toit biton.

Enfin, Hyundai a développé toute une gamme de pneus pour Tucson Nouvelle Génération avec trois modèles de jante aérodynamique au choix : Jante alliage en monte 17 pouces, ou alliage en monte 18 et 19 pouces.

Intérieur alliant un maximum de confort à une technologie intuitive

le Tucson Nouvelle Génération intègre les meilleures technologies de son segment afin d’offrir à ses clients une expérience numérique d’avant-garde et entièrement personnalisable. Le nouvel écran de 10,25 pouces trône au centre du véhicule. Les designers de Hyundai ont supprimé tous les boutons et molettes physiques au profit d’une interface tactile pour la commande de toutes les fonctions du système multimédia et de chauffage, ventilation et climatisation, faisant de Tucson Nouvelle Génération le premier modèle Hyundai à se doter d’une console centrale entièrement tactile. Tout l’intérieur se pare de matériaux de haute qualité au toucher doux, rehaussant ainsi la qualité perçue de l’habitacle, tandis que les ouïes du nouveau système de ventilation s’étendent des portes à la console centrale.

Le ré-agencement intérieur de Tucson Nouvelle Génération a conduit les designers de la marque à repousser l’affichage du combiné d’instrumentation vers le bas et à supprimer sa casquette pour laisser place à une surface épurée et renforcer la sensation d’ouverture de l’habitacle. L’accoudoir, positionné de façon ergonomique, est connecté au système de transmission à commande électrique pour une utilisation intuitive du conducteur.

Les occupants bénéficient également d’un éclairage d’ambiance intégré dans les deux vide-poches latéraux de la partie centrale de la planche de bord, dans le socle de recharge sans fil et les porte-cartes des portes offrant 64 couleurs configurables et 10 niveaux d’intensité.

En outre, les clients peuvent choisir parmi trois ambiances intérieures : Noir uni en tissu ou en cuir, Noir et Gris biton en cuir, ou Noir en tissu avec inserts Teal.

Le pack Teal comprend des sièges en tissu noir associés à des surpiqûres Teal (bleu) sur les sièges, l’accoudoir et le levier de vitesses. Des inserts textiles de couleur Teal sont également présents sur la planche de bord et les garnissages de portes.

Une technologie et une connectivité de pointe

Tucson Nouvelle Génération offre un large éventail de technologies de pointe résolument axées sur l’humain afin d’offrir une expérience numérique des plus évoluées.

Son habitacle intègre un Dual Cockpit (« double cockpit ») entièrement numérique et configurable qui se compose de nouveaux compteurs 100% digitaux de 10,25 pouces et d’un écran multimédia de 10,25 pouces. Notons que les combinaisons de coloris des compteurs digitaux changent en fonction du mode de conduite sélectionné.

À bord de Tucson Nouvelle Génération, Hyundai propose la toute dernière version de ses services de véhicule connecté Bluelink associée au système de navigation de 10,25 pouces. La nouvelle version de Bluelink offre toute une série de nouveaux avantages et services aux clients de Hyundai, parmi lesquels le guidage connecté, le guidage fin de trajet et une nouvelle fonction de profil d’utilisateur. Parallèlement, les clients peuvent localiser leur véhicule, le verrouiller et le déverrouiller à distance, ou afficher ses paramètres tels que le niveau de carburant, via l’application Bluelink.

Les occupants peuvent configurer leurs préférences individuelles en matière d’infodivertissement grâce à la nouvelle fonction de profil d’utilisateur. Cette fonctionnalité permet aux clients d’installer jusqu’à deux comptes principaux et un compte invité, et de télécharger une photo de profil via l’application Bluelink. Le profil utilisateur enregistre dans le cloud les préférences des utilisateurs, telles que les réglages de la langue, du Bluetooth, de la navigation et de la reconnaissance vocale, ainsi que leurs stations de radio favorites.

Si le conducteur doit stationner son véhicule dans un rayon de 200 mètres à deux kilomètres de sa destination, il peut activer le guidage fin de trajet pour reprendre l’itinéraire dans l’application Bluelink installée sur son smartphone.

En outre, Tucson Nouvelle Génération est équipé de la fonction agenda intégrée au système de navigation, permettant à l’utilisateur de consulter son agenda Apple ou Google sur l’écran multimédia. La synchronisation se fait via les paramètres de l’application Bluelink. Une raison supplémentaire pour les clients de télécharger et d’utiliser l’application Bluelink.

Les applications Apple CarPlay et Android Auto permettent aux clients de reprendre en miroir les fonctionnalités de leur smartphone iOS ou Android de façon simple et pratique. Le système multimédia de 8 pouces permet de reprendre en miroir les fonctionnalités des smartphones sans connexion filaire. Tucson Nouvelle Génération intègre d’autres équipements d’infodivertissement et de connectivité, parmi lesquels un système audio premium de marque KRELL pour une meilleure expérience sonore, un socle de recharge par induction intégré à la console centrale, ainsi que des ports USB à l’avant et à l’arrière pour encore plus de commodité, en particulier sur les longs trajets.

Enfin, les services Hyundai LIVE incluent des informations de stationnement en temps réel, les emplacements des stations-service avec les prix des carburants ainsi que les prévisions météorologiques. Les destinations ou les points d’intérêt peuvent également être envoyés de l’application au système de navigation embarqué.

Large dotation en systèmes d’aide à la conduite et de sécurité active

Le Tucson Nouvelle Génération intègre toute une série d’équipements innovants comme le nouvel airbag latéral central sur la première rangée, une exclusivité sur ce segment, qui fait partie d’un système de sept airbags optimisé, le système de freinage d’urgence autonome (FCA) disponible pour la première fois sur le Tucson, le système d’aide au suivi de voie (LFA) qui fonctionne de concert avec l’assistance active au maintien de voie, le système de détection de fatigue du conducteur,système d’assistance active à la conduite sur autoroute (HDA), la surveillance active des angles morts équipé de l’alerte de circulation transversale à l’arrière, l’affichage caméra des angles morts, la caméra 360° et autre système d’alerte de présence de passager arrière.

Une vaste gamme de motorisations électrifiées

En offrant trois groupes propulseurs électrifiés associés à trois transmissions au choix, Tucson Nouvelle Génération entend s’adapter à tous les types de conducteur. Disponible en essence et Diesel avec le système hybrid 48V ainsi qu’en versions hybride et hybride rechargeable (disponible en 2021), Tucson Nouvelle Génération offre la plus vaste gamme de motorisations électrifiées du segment des SUV compacts.

Ce nouveau modèle a été conçu pour offrir un niveau d’émissions réduit sans compromettre pour autant son agrément de conduite. La version hybride se compose du nouveau moteur thermique ‘Smartstream’ T-GDi (suralimentation et injection directe d’essence) 1,6 litre et d’un moteur électrique de 44,2 kW alimenté par une batterie lithium-ion polymère de 1,49 kWh. Elle est associée à une transmission automatique à six rapports (BVA-6). Ce groupe propulseur est le plus puissant de toute la gamme des motorisations de Tucson Nouvelle Génération, offrant une puissance combinée de 230 ch. En d’autres termes, il revendique un faible niveau d’émissions sans faire le moindre compromis sur son agrément de conduite.

Dans la gamme des motorisations hybrid 48V, les clients auront le choix entre deux options différentes :

moteur Smartstream T-GDi 1,6 litre de 150 ch avec transmission à deux roues motrices

moteur Smartstream CRDi 1,6 litre de 136 ch avec transmission à deux ou quatre roues motrices

Hyundai a associé sa technologie hybrid 48V à la fois réactive et efficiente à son moteur T-GDi 1,6 l de 150 ch, qui pourra être couplé à une boîte de vitesses manuelle intelligente à six rapports (iBVM) ou à une transmission à double embrayage à sept rapports (DCT-7). Par ailleurs, le moteur CRDi 1,6 litre de 136 ch asssocié au système hybrid 48V sera disponible avec la boîte DCT-7, avec la transmission deux ou quatre roues motrices au choix.

Le moteur Smartstream T-GDi 1,6 l de Tucson Nouvelle Génération bénéficiera de la technologie de régulation en continu de la durée d’ouverture et de fermeture des soupapes (CVVD) de Hyundai. Le système CVVD optimise les performances et le rendement énergétique du moteur tout en contribuant à diminuer les émissions. Cette technologie de calage de la distribution régule la durée d’ouverture et de fermeture des soupapes en fonction des conditions de conduite. C’est le seul système capable de modifier la durée d’ouverture des soupapes en conduite, en fonction des conditions en présence.

Les clients se verront également proposer une version hybride rechargeable (plug-in) de Tucson Nouvelle Génération dotée d’un moteur T-GDi 1,6 litre. De plus amples détails seront dévoilés à l’approche de son lancement sur le marché en 2021.

Nouvelle boîte de vitesses manuelle intelligente de Hyundai (iMT)

Les clients de Tucson Nouvelle Génération pourront opter pour la nouvelle boîte de vitesses manuelle intelligente (iBVM) de Hyundai. Adoptant un fonctionnement entièrement électronique, elle désolidarise le moteur de la transmission dès que le conducteur relâche l’accélérateur alors qu’il roule à vitesse constante, permettant ainsi au véhicule de passer en mode « roue libre ». Il en résulte une amélioration du rendement énergétique global. Le rapport sélectionné par le conducteur reste engagé même lorsque le moteur est à l’arrêt. Le moteur redémarre dans le même rapport dès que le conducteur enfonce la pédale de frein ou d’accélérateur, grâce au surcroît d’énergie fourni par l’alterno-démarreur semi-hybride (MHSG). La transmission redémarre le moteur en position neutre (avec l’embrayage dégagé) si le conducteur enfonce la pédale d’embrayage pour changer de rapport, ou si la vitesse du véhicule est insuffisante pour le rapport sélectionné.

Disponible dans un premier temps en versions hybride, Diesel hybride 48V et essence hybride 48V, Tucson Nouvelle Génération fera son apparition dans les showrooms européens de la marque vers la fin de cette année. La version hybride rechargeable et la finition N Line seront disponibles, quant à elles, en début d’année prochaine.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.