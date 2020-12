EuroNcap, organisme européen indépendant chargé de l’évaluation de la sécurité des véhicules commercialisés sur le Vieux Continent, dévoile les résultats des tests de ce mois de décembre.

Après la Toyota Yaris de nouvelle génération qui a eu “l’honneur” d’inaugurer le nouveau protocole EuroNcap, avec 5 étoiles récoltées, neuf nouveautés on eu a affronter les cash-tests EuroNcap dont sept récoltant la totalité des étoiles.

Ainsi, l’Audi A3 glane 5 étoiles et affiche un score 89 % pour la protection des adultes, 81 % pour la protection des enfants, 68 % pour celle des usagers vulnérables de la route et 73 % au niveau des aides à la sécurité. Pour sa part et partageant la même plate-forme que sa cousine d’Ingolstadt, la Seat Leon remporte également 5 étoiles avec 92 % pour la protection des adultes, 88 % pour la protection des enfants, 71 % pour celle des usagers vulnérables de la route et 80 % au niveau des aides à la sécurité.

Également avec la note complète, le Kia Sorento et ce grâce à un score 82 % pour la protection des adultes, 85 % pour la protection des enfants, 63 % pour celle des usagers vulnérables de la route et 87 % au niveau des aides à la sécurité. Autre SUV à ce démarquer avec 5 étoiles, le Land Rover Defender avec 85 % pour la protection des adultes, 85 % pour la protection des enfants, 71 % pour celle des usagers vulnérables de la route et 79 % au niveau des aides à la sécurité. Toujours dans le même segment des modèles haut-perchés et avec un carton plein, la Mazda MX-30, avec 91 % pour la protection des adultes, 87 % pour la protection des enfants, 68 % pour celle des usagers vulnérables de la route et 73 % au niveau des aides à la sécurité.

Un pick-up fait partie de la liste des modèles testés, l’Isuzu D-Max qui s’en sort avec la totalité des étoiles et un résultat affichant 84 % pour la protection des adultes, 86 % pour la protection des enfants, 69 % pour celle des usagers vulnérables de la route et 83 % au niveau des aides à la sécurité.

Deux Honda étaient au programme mais avec une fin différente puisque la Jazz récolte 5 étoiles avec 87 % pour la protection des adultes, 83 % pour la protection des enfants, 80% pour celle des usagers vulnérables de la route et 76 % au niveau des aides à la sécurité tandis que la Honda e doit se contenter de 4 étoiles (82 % pour la protection des adultes, 82 % pour la protection des enfants, 62% pour celle des usagers vulnérables de la route et 65 % au niveau des aides à la sécurité).

Enfin, la nouvelle Hyundai i10 se contente de 3 étoiles avec un score de 69 % pour la protection des adultes, 75 % pour la protection des enfants, 52 % pour celle des usagers vulnérables de la route et 59 % au niveau des aides à la sécurité.

