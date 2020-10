Mercedes-Benz, représentée par le SU GLE, remporte le test Euro NCAP des systèmes d’assistance à la conduite semi-automatique (SAE niveau 2) avec la mention “très bien”.

Le GLE comprend le Pack d’Assistance à la Conduite et le Pack d’Assistance à la Conduite Plus, qui a remporté le test avec un très bon score de 174 points (87% du score total) contre neuf concurrents de différentes catégories de véhicules, dont deux autres véhicules du segment premium.

Le pack d’assistance à la conduite de la Mercedes-Benz GLE comporte plusieurs fonctions qui permettent à la conduite semi-automatique de soulager sensiblement le conducteur dans de nombreuses situations de conduite quotidiennes. Des systèmes de pointe avertissent le conducteur en cas d’accident imminent et interviennent, par exemple, par un freinage d’urgence autonome pour réduire la gravité des éventuelles collisions ou même les éviter complètement.

Euro NCAP salue particulièrement le fait que les systèmes soutiennent le conducteur plutôt que de le diriger. Par exemple, l’assistance active à la direction peut même aider le conducteur dans les virages. Jusqu’à 130 km/h, elle ne dépend pas uniquement de la visibilité des marquages routiers, mais peut continuer à intervenir activement même lorsque les lignes ne sont pas claires (par exemple sur les chantiers de construction) ou même sans ligne. Ainsi, le système peut soulager et soutenir efficacement, en particulier dans le cas d’arrêts et de redémarrages lors d’embouteillages.

Premier classement Euro NCAP dédié aux aides à la conduite

Le conducteur peut facilement passer outre le système à tout moment et peut donc reprendre le contrôle complet du véhicule. La transition intuitive et harmonieuse entre l’assistance du système et la conduite non assistée fait partie du caractère coopératif du programme d’assistance au conducteur de Mercedes-Benz. C’est pourquoi le GLE Mercedes-Benz a obtenu la meilleure note et la première place dans l’évaluation “Engagement du conducteur”. Il a été souligné que Mercedes-Benz n’a pas suggéré que la dénomination et la communication de la GLE sont des systèmes autonomes, mais les a clairement identifiés comme des systèmes d’assistance.

Contexte : Avec les systèmes de conduite partiellement automatisés, le conducteur joue un rôle actif et doit accomplir la tâche de conduire à tout moment. Chez Mercedes-Benz, les systèmes sont donc conçus de manière coopérative afin que la meilleure connexion soit créée avec le conducteur au volant. La marque offre ainsi à ses clients la sécurité, le confort et l’assistance à la conduite. Dans l’évaluation “Vehicle Assistance and Safety Backup”, qui porte sur les performances techniques des systèmes, le GLE Mercedes-Benz est également classé parmi les meilleurs de ce test.

