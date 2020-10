La Volkswagen ID.3 a obtenu la note maximale au test de sécurité Euro NCAP, les auditeurs ont attribué de bonnes notes au premier modèle basé sur la nouvelle Plateforme Modulaire Électrique (MEB) pour tous les critères.

L’évaluation de la protection des occupants adultes est basée sur des facteurs tels que les tests d’impact frontal, d’impact latéral et du « coup du lapin ». Sur la base de ces tests et d’une évaluation des mesures prises en matière de sauvetage et de désincarcération rapides et sûrs, un niveau de protection de 87 % a été défini pour les conducteurs et les passagers de l’ID.3. Un niveau de protection élevé de 89 % a été attesté pour les enfants.



Cette évaluation couvre trois critères essentiels : outre la protection offerte par les systèmes de retenue pour enfant en cas de choc frontal ou latéral, l’examen porte sur la capacité du véhicule à être équipé de systèmes de retenue pour enfant de différentes tailles et modèles et sur l’équipement offert par un véhicule pour le transport en toute sécurité des enfants.



En plus d’évaluer l’efficacité de la protection des occupants, Euro NCAP évalue dans quelle mesure les systèmes de freinage automatiques d’urgence (AEB) protègent les usagers vulnérables de la route – piétons et cyclistes – avec lesquels le véhicule peut entrer en collision. Les auditeurs attachent également beaucoup d’importance à d’autres systèmes d’aide standard. L’ID.3 présente l’avantage de proposer l’assistant de maintien de trajectoire « Lane Assist » et l’assistant freinage d’urgence « Front Assist » de série dans toutes les variantes d’équipements.



Pour la première fois chez Volkswagen, une fonction connue sous le nom d’airbag central pour les sièges avant est également installée dans l’ID.3. Elle empêche un éventuel contact au niveau de la tête entre le conducteur et le passager avant en cas de collision latérale, par exemple.



Volkswagen propose d’autres systèmes d’assistance haut de gamme en option. L’un d’entre eux est le Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (ACC). Le Travel Assist assure une conduite assistée à des vitesses allant jusqu’à 160 km/h. Le Traffic Jam assist, le Blind Spot sensor (capteur d’angle mort) avec le Rear Traffic Alert, l’Emergency Assist et le Park Assist contribuent également à une conduite plus sûre et plus détendue.



Avec la note de 5 étoiles, l’ID.3 poursuit la série de succès de Volkswagen à l’Euro NCAP après la nouvelle Golf et le T-Cross qui ont, eux aussi, récemment obtenu la note maximale. Depuis 1997, l’Euro NCAP (Programme Européen d’Évaluation des Nouveaux Véhicules) fait référence dans le domaine de la sécurité des véhicules neufs. Il fournit aux acheteurs de véhicules des informations actualisées sur la sécurité des nouveaux modèles populaires. Ces dernières années, les procédures de test et les critères liés aux systèmes d’assistance de série et à la sécurité passive sont devenus de plus en plus rigoureux.

