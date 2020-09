2021 sera une année spéciale pour le constructeur Jeep, qui célèbrera 80 ans avec des événements dédiés mais également par le lancement de modèles spéciaux «80th Anniversary».

Née en 1941, la marque a toujours été pionnière sur les nouveaux segments et les nouvelles technologies. Sa légende débute avec le Willys MB, le tout premier 4×4 de série, et se poursuit en 1949 avec le lancement du Willys Wagon à quatre roues motrices, à l’origine du SUV (Sport Utility Vehicle).

En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), les festivités des 80 ans se dérouleront tout au long de l’année 2021. Des événements dédiés, qui débuteront dès le mois de janvier, ont été spécialement créés pour rapprocher clients et fans autour de l’héritage et de la marque. Ce jalon sera également marqué par le lancement de modèles spéciaux « 80th Anniversary ».

Ces derniers se distingueront par leur design intérieur et extérieur, comprenant des sièges et des jantes exclusifs, ainsi que des badges commémoratifs. Les véhicules seront alimentés par des moteurs à combustion interne ainsi que le système hybride rechargeable de Jeep. Ils bénéficieront en outre de technologies et d’équipements de sécurité ultramodernes, tout en préservant les capacités 4×4 inégalées de la marque. Les éditions spéciales Jeep 80th Anniversary débarqueront dans les show-rooms de la région EMEA entre fin 2020 et début 2021.

Alors qu’elle fête ses 80 ans, la marque Jeep entame un nouveau chapitre de son histoire déjà légendaire. L’introduction cet été des Jeep Renegade 4xe et Compass 4xe – les premiers véhicules Jeep dotés de la technologie hybride rechargeable dans la région EMEA – et les débuts à Détroit, la première semaine de septembre, du modèle hybride rechargeable 4xe de la Jeep Wrangler, soulignent l’engagement de la marque envers l’électrification. Au cours des prochaines années, une option électrique sera disponible pour chaque véhicule de la gamme de SUV Jeep. Le constructeur entend en effet devenir un leader des technologies de mobilité respectueuses de l’environnement.

Tous les véhicules électriques Jeep porteront le badge 4xe, mettant en avant les piliers que sont l’efficience, les performances, la responsabilité, les capacités 4×4 et la confiance au volant. Les modèles Jeep 4xe incarneront une vision moderne de la performance, offrant un équilibre parfait entre efficience, plaisir au volant et respect de l’environnement.

Notons que l’offre “80th Anniversary” est déjà disponible en Amérique mais avec des spécifications qui ne concernent que le marché nord-américain. Les éditions spéciales 80th Anniversary commercialisées dans la région EMEA peuvent différer des modèles disponibles en Amérique du Nord.

