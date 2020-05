Le nouveau Ford Ranger Thunder apportera, dès la fin de l’été 2020, un “style spectaculaire” et des éléments distinctifs au pick-up leader du segment en Europe, avec 52 500 véhicules vendus.

Limité à seulement 4 500 exemplaires en Europe, le Ranger Thunder ajoute un style intérieur et extérieur exclusif au pick-up européen de l’année 2020. Ainsi plusieurs options plébiscitées par les utilisateurs sont ajoutées de série à cette édition spéciale pour lui offrir un style et un confort digne de celui d’un SUV ainsi qu’une capacité de chargement et de remorquage particulièrement généreuse.

Propulsé par le moteur diesel Ford EcoBlue Bi-Turbo de 2.0l disposant de 213 ch et 500 Nm de couple, le Ranger Thunder est également équipé de série de la boîte automatique à 10 vitesses de Ford pour des changements de rapports fluides et des performances faisant office de référence sur route et hors route.

Dérivé du très réputé Ranger Wildtrak, le Ranger Thunder combine des caractéristiques haut de gamme avec une capacité de charge optimisée et une motricité hors normes.

Un style robuste et distinctif

Proposé exclusivement en Gris Basalte, le Ranger Thunder se dote des éléments suivants :

Arceau sport aérodynamique Ebony Black et décalque Race Red

Barres de toit laquées Black

Calandre nid d’abeille Ebony Black avec inserts Race Red

Marchepieds moulés Noirs

Peinture métallisée Gris Basalte

Poignées de portières Ebony Black

Rideau de plateau rigide noir coulissant

Roues alliage 18″ noir ébène vernis et pneumatiques 265/60 R18

Équipements intérieurs :

Garnissage cuir avec surpiqûres rouges

Intérieur cuir avec insert rouge spécifique

Tapis de sol avant avec logo Thunder

Volant spécifique Thunder

Un nouveau séparateur de chargement pratique est également présenté pour la première fois.

Un moteur qui fait désormais office de référence

Le puissant moteur diesel bi-turbo EcoBlue de 2.0l du Ranger Thunder offre une puissance de traction exceptionnelle. Les deux turbocompresseurs fonctionnent en série à des régimes moteur inférieurs pour un couple et une réactivité accrue. À plus haut régime, le turbocompresseur basse pression plus large fournit une puissance maximale.

La transmission automatique à 10 vitesses, partagée avec le F-150 Raptor, est conçue à base d’acier haute-résistance, d’alliages d’aluminium et de composites pour optimiser la résistance et le poids. La transmission se caractérise par un large éventail de rapports et une programmation adaptative des changements de vitesse en temps réel qui s’adapte aux conditions de route, permettant de sélectionner le rapport optimal en fonction des performances et de la consommation de carburant dans n’importe quel scénario de conduite.

Le Ranger Thunder est équipé du système à quatre roues motrices pour être à l’aise sur tous les terrains, affichant une consommation moyenne de 7,8 l/100 km et des émissions à partir de 205 g/km de de CO2 (NEDC), ou de 9,1 l/100 km et 239 g/km de CO2 (WLTP).

Campagne de sensibilisation

