La nouvelle Kia K5, connue comme Optima sur certains marchés, débarque en Amérique de Nord et dévoile toutes ses caractéristiques.

Basée sur la plate-forme N3 et dévoilée sur son marché national l’année dernière, la Kia K5 adopte la nouvelle philosophie de design de la marque sud-coréenne avec l’incontournable “Tiger Nose” plus large dotée de mailles à effet « peau de requin » ainsi que d’un pare-chocs robuste intégrant de larges prises d’air et des phares à faisceaux multiples à LED avec une signature en forme de “pulsation cardiaque” qu’on retrouve également à l’arrière. Elle possède également une allure audacieuse le long des parties latérales qui, marqués par pli distinctif et des lécheurs de vitres chromés , exprime à la fois la puissance et l’élégance. A l’arrière, la ligne latérale se prolonge et épouse la forme des feux arrière. Le toit a un aspect légèrement fastback, se terminant au hayon du coffre. Par ailleurs,, la K5 disposera de jantes allant du noir brillant au gris foncé et au gris clair de 16” à 19”.

L’habitacle spacieux arbore des lignes horizontales larges et nettes, agréables au regard et dotées de nombreux détails fonctionnels. L’écran s’étend jusqu’au tableau de bord, créant un agencement tridimensionnel futuriste centré sur le conducteur. Ceux-ci peuvent d’ailleurs personnaliser leur intérieur pour le rendre plus sportif, en optant pour une sellerie en cuir noir, des garnitures métallisées chromées et simili-bois, un volant sport aplati sur la partie inférieure et un toit ouvrant panoramique.

L’habitacle moderne de la K5 ne se contente pas d’être agréable pour les yeux et inclut un écran couleur haute résolution de 8 ou 10,25 et qui peut être divisé en 2, la radio satellite est disponible tandis que les systèmes Apple CarPlay et Android Auto sont maintenant sans fil. Les systèmes perfectionnés d’aide à la conduite (ADAS) sont encore plus nombreux et on peut citer l’alerte de collision frontale (FCW), l’assistance d’évitement de collision frontale (FCA), l’alerte de perte d’attention du conducteur (DAW), l’assistance de suivi de voie (LFA) et autre assistance d’évitement de collision frontale (FCA) dans les carrefours (FCA-JT), ce dernier étant optionnel.

Sous le capot, le marché nord-américain, disposera pour le lancement du 1.6 litros T-GDi de 186ch et 264Nm de couple, associé à une boîte automatique à huit vitesses tandis que la version GT profitera de plus de puissance avec un 2.5 litros T-GDi de 294ch et 421Nm de couple et toujous associé à une boîte automatique à huit vitesses.

