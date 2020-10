La première supercar hybride haute performance (High-Performance Hybrid – HPH) de série de McLaren Automotive est entrée dans les dernières phases de son programme de développement et d’essai, qui comprend des essais sur la voie publique.

La toute nouvelle supercar, dont le lancement est prévu au premier semestre 2021, ouvrira une nouvelle ère d’électrification pour McLaren après la fin de la production des modèles de la Sports Series.

Cette toute nouvelle supercar sera la première McLaren construite sur une nouvelle architecture ultralégère en fibre de carbone, baptisée McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA). Optimisée pour les systèmes hybrides haute performance et les technologies de conduite ultramoderne, cette architecture permet d’atteindre de nouveaux sommets avec des technologies pionnières McLaren en matière de châssis ultralégers. Un avantage provenant des racines de la marque dans le domaine du sport automobile qui permet aujourd’hui d’utiliser pleinement les compétences acquises.

Conçue, développée et fabriquée au Royaume-Uni au sein du McLaren Composites Technology Centre (MCTC), le second centre de production de la marque, situé dans la région de Sheffield, cette toute nouvelle structure ultralégère sera à la base de la prochaine génération de supercars hybrides McLaren commercialisée dans les années à venir.

Le système hybride haute performance, qui comprend un tout nouveau moteur à combustion interne V6, propose des niveaux de performance étonnants et une expérience de conduite intense et unique, tout en offrant une capacité de conduite 100 % électrique sur des distances moyennes.

« Cette toute nouvelle supercar McLaren est un condensé de tout ce que nous avons fait jusqu’à présent, de tout ce que nous avons appris et réalisé », a commenté Mike Flewitt, CEO de McLaren Automotive. « C’est un nouveau type de McLaren pour une nouvelle ère, une supercar pour un plaisir de conduite extraordinaire, qui offre des performances époustouflantes ainsi qu’une autonomie entièrement électrique, capable de couvrir la majorité des trajets urbains. Nous considérons cette nouvelle McLaren comme une véritable supercar “nouvelle génération” et nous sommes impatients de la présenter à nos clients ».

La prochaine supercar McLaren s’appuie sur toute l’expertise technologique en matière de conception, de développement et de construction des hypercars et supercars ultralégères les plus innovantes et les plus convoitées au monde.

« Afin d’obtenir de meilleures performances et des supercars plus efficaces, la réduction de poids et la technologie hybride haute performance vont de pair pour nous », explique Mike Flewitt. « Notre expertise dans la fabrication de composites ultralégers et de fibres de carbone, combinée à notre expérience dans les technologies de pointe de batteries et dans les systèmes de propulsion hybride haute performance, nous place dans une position idéale pour offrir des niveaux de conduite électrifiée sans compromis qui jusqu’à présent étaient tout simplement impossibles à atteindre ».

La toute nouvelle supercar hybride se positionnera entre la GT et la 720S. Son introduction renforcera davantage la présence de la marque dans l’univers des supercars. La catégorie Sports Series, introduite en 2015 avec le lancement de la 570S, se termine à la fin de cette année avec la 620R, une série limitée inspirée de la GT4, qui sera le dernier modèle produit.

