Le désir croissant d’une expérience audio haut de gamme à bord des véhicules et la tendance émergente à créer un environnement plus chaleureux au seins des véhicules électrifiés ont fait partie intégrante de la conception du tout nouveau système audio B&O de la Mustang Mach-E 100% électrique, victorieux du prix du iF Design Award 2020.

La philosophie de conception centrée sur l’expérience homme/machine et le fait que les conducteurs passent en moyenne quatre ans de leur vie au volant contribuent également à cette conception unique, qui voit un tiers du tableau de bord de la Mustang Mach-E dominé par l’expérience audio. C’est le premier véhicule Ford à accorder une telle importance à son système audio.

Le textile gris chiné spécialement développé pour le tableau de bord reproduit l’apparence et la sensation des filets d’enceintes – comme ceux des haut-parleurs emblématiques de la gamme B&O – tout en étant suffisamment durable pour être utilisé dans un véhicule. Cela donne à tous les passagers de la Mustang Mach-E, à l’avant comme à l’arrière, une excellente expérience audio et contribue également à créer un environnement de plaisir et de sérénité.

Un caisson de basse à couplage externe (ECS) utilise également la forme unique de l’habitacle pour favoriser des fréquences puissantes et enveloppantes, bien qu’il ne représente environ que la moitié du poids d’un caisson de basse traditionnel et occupe environ 80% d’espace en moins. L’économie de poids n’est qu’une des mesures adoptées par Ford pour permettre à la Mustang Mach-E d’atteindre une autonomie WLTP allant jusqu’à 600 km en version deux roues motrices propulsion.

S’inspirant de l’expérience B&O de la Mustang, les acousticiens HARMAN ont adapté les caractéristiques sonores du système Mustang pour créer une ambiance phonique similaire.

Les véhicules électriques sont intrinsèquement plus silencieux grâce à l’absence de bruit rayonné d’un moteur à combustion interne traditionnel. Mais cela révèle de nouvelles sources de bruit qui sont généralement étouffées. C’est une contrainte que les ingénieurs ont surmonté tout en tirant parti des opportunités d’un habitable EV silencieux – en préservant les performances des basses tout en maintenant la qualité de son désiré par les artistes.

Le réglage tire également le meilleur parti de la voix parlée. Il facilite l’immersion des livres audio et donne aux appels téléphoniques une clarté supplémentaire.

Le système multimédia de la Mach-E dispose également d’applications intégrées pour les podcasts et est capable de les lire de façon optimisée via le système audio.

La Mustang Mach-E est conçue pour se projeter vers l’avenir avec des mises à jour OTA qui lui permettent de rester à la pointe de la technologie évitant à l’utilisateur de devoir se rendre en concession. Presque tous les modules informatiques Mach-E peuvent être mis à jour à distance, ce qui signifie que Ford peut proposer des améliorations de performances et des fonctionnalités entièrement nouvelles qui pourraient ne pas exister lorsque l’utilisateur prennent livraison de leur véhicule pour la première fois.

