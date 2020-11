Ford présente pour la première fois une nouvelle déclinaison châssis-cabine du Ranger, qui permet à ses utilisateurs de créer facilement des véhicules sur mesure basés sur le pick-up lauréat du Prix International du pick-up 2020.

Le Ranger châssis-cabine utilise une base carrosserie sur châssis, créant ainsi un véhicule robuste qui optimise la gamme d’options de conversion potentielles. Dans sa configuration optimale, le Ranger châssis-cabine est doté de quatre roues motrices pour optimiser sa capacité tout-terrain et son endurance. Couplé à son efficient moteur diesel EcoBlue, il répondra aux besoins de nombreux secteurs comme la construction, les services publics et bien d’autres encore.

Disponible en version simple cabine et en série XL, le Ranger châssis-cabine est le dernier-né de la gamme Ranger qui, chaque année depuis 2015, est le pick-up le plus vendu en Europe.

Robuste et fiable, le châssis du Ranger combine de solides suspensions à lames et une surface arrière plane sur laquelle les carrossiers peuvent s’appuyer – offrant une base polyvalente pour les conversions jusqu’à un PTAC de 3 270 kg. Le châssis-cabine du Ranger offre également une capacité de remorquage remarquable de 3 500 kg, ce qui permet aux opérateurs de tracter facilement des équipements supplémentaires.

La carrosserie simple cabine permet une longueur de conversion maximale derrière la cabine de 2 518 mm. Les terrains difficiles poseront peu de problèmes pour les carrossages sur base de Ranger châssis-cabine, avec un passage de gué allant jusqu’à 800 mm, une garde au sol de 237 mm avant la conversion et un court porte-à-faux avant pour optimiser les angles d’approche.

Le réseau européen de carrossiers QVM de Ford offre l’expertise dont les entreprises ont besoin pour produire des véhicules sur mesure certifiés par Ford. Développées en étroite collaboration avec les carrossiers pour optimiser le potentiel du Ranger châssis-cabine pour une large gamme de transformations telles que les caisses, les bennes et les nacelles élévatrices, toutes les conversions QVM sont assorties d’une garantie qui correspond à celle des véhicules standards de Ford.

Les utilisateurs peuvent encore améliorer leur véhicule grâce à la gamme de solutions flexibles de Ford Special Vehicle Options, qui comprend un connecteur électrique de remorquage, des batteries haute performance pour des charges électriques accrues et une interface permettant de relier les conversions et les signaux du véhicule – par exemple, pour empêcher le fonctionnement d’une benne basculante si le véhicule n’est pas garé et au point mort.

À l’aise aussi bien sur route que sur tout-terrain

Le moteur diesel EcoBlue 2.0l de 170 ch du Ranger châssis-cabine délivre un couple de 420 Nm pour transporter facilement de lourdes charges.

Le dispositif quatre roues motrices de série, avec une simple commande au niveau de la console centrale permettant au conducteur de sélectionner la propulsion arrière ou les quatre roues motrices pendant ses trajets s’adapte à toutes les conditions de route. Un réglage spécifique des quatre roues motrices améliore les performances sur les pentes raides et les surfaces meubles.

Les clients qui souhaitent renforcer les capacités tout-terrain peuvent opter pour un blocage électronique du différentiel arrière et des pneus tout-terrain pour une adhérence optimale.

