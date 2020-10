La famille Active s’agrandit avec le nouveau Ford EcoSport Active qui se veut plus baroudeur que jamais et dont la commercialisation débutera, sur certains marchés, le novembre.

Depuis son lancement en 2018, Ford a vendu plus de 55 000 Fiesta Active, la première des déclinaisons Active lancée en Europe, et environ une Focus sur cinq vendue au cours du premier semestre de cette année était également en finition Active. Ford a également récemment élargi la gamme Active avec des déclinaisons sur Transit Custom, Transit Connect, Tourneo Custom et Tourneo Connect et c’est aujourd’hui une nouvelle déclinaison Active du SUV Ford EcoSport qui arrive et sera disponible à partir du 6 novembre.

En plus d’un style affirmé et baroudeur, les modèles Active de Ford sont conçus pour offrir une plus grande capacité d’action et une plus grande flexibilité pour accompagner ses occupants lors d’activités extérieures grâce à des modifications sur le châssis, la suspension ou la direction en passant par des technologies comme le différentiel à glissement limité améliorant la motricité.

Doté d’un style extérieur et intérieur exclusif, d’une hauteur de caisse accrue et d’une protection de la carrosserie plus efficace sur route accidentée, l’EcoSport Active aidera les amateurs d’aventure à tirer le meilleur parti de leur style de vie actif. L’ecoSport Active s’habillera donc des attributs de la gammes active avec une grille de calandre spécifique, des jantes dédiées et des barres de toit intégrées pour afficher son approche “tout-chemin”, tandis que l’habitacle héritera d’une sellerie spécifique avec surpiqures.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.