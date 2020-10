Aston Martin a publié de nouvelles photos de la V12 Speedster à l’occasion de l’entame de ses essais dynamiques sur route dans un bel habillage noir mat.

Concurrente des McLaren Elva et Ferrari Monza SP2 et produite à seulement 88 exemplaires, la V12 Speedster est un hommage à l’Aston Martin DBR1 qui a remporté les 24 Heures du Mans 1959 . L’Aston Martin V12 Speedster hérite du V12 5.2 litres de l’Aston Martin DBS Superleggera avec une puissance de 700 chevaux et 753 Nm d couple, accouplé à la transmission automatique à huit rapports ZF. Le V12 Speedster est capable d’accélérer à 100 km/h en 3,5 secondes et une vitesse de pointe limitée à 300 km/h.

Aston Martin V12 Speedster, 700 chevaux et seulement 88 unités

reposant sur la dernière architecture en aluminium d’Aston Martin, le V12 Speedster utilise des éléments des modèles DBS Superleggera et Vantage pour créer sa propre plate-forme unique. Avec son avant indépendant à double triangulation et sa suspension arrière multibras avec ressorts hélicoïdaux et amortissement adaptatif offrant les modes Sport, Sport + et Track, le V12 Speedster bénéficie également de jantes en alliage de 21 pouces à verrouillage central de série. Les freins en carbone-céramique de 410 mm sur l’essieu avant et 360 mm à l’arrière sont également des équipements standard.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.