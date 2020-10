Le Land Rover Defender reçoit de nouvelles motorisations, avec un choix de finitions et une liste d’options réactualisées encore plus convaincantes pour un plus large éventail de clients.

Pour la version 2021 et avec une version hybride rechargeable (PHEV) P400e associant un puissant moteur quatre-cylindres 2,0 litres essence de 300ch et un moteur électrique de 105kW (105 ch), le nouveau Defender 110 P400e de 404 chevaux offre un couple conséquent de 640Nm en même temps qu’un coût à l’usage modéré, avec des émissions de CO2 de seulement 74 g/km et une consommation en cycle mixte de 3,3 l/100 km. Il fonctionne sur le mode 100 % électrique, zéro émission à l’échappement, jusqu’à 43 km d’autonomie, y compris en hors-piste, exercice dans lequel le couple instantané du moteur électrique rend le Defender plus efficace que jamais. En parallèle de ce très bas niveau de consommation et d’émissions, le Defender P400e abat le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes et atteint la vitesse maximale de 209 km/h.

Aux côtés du nouveau P400e, le moteur six-cylindres en ligne Ingenium de Land Rover, puissant et bénéficiant d’un excellent rendement, vient étoffer la gamme. Hautes performances, comportement souple et raffinement général s’additionnent pour composer la personnalité de ce Nouveau Defender, voyageur de classe mondiale et toujours sans rival en matière de franchissement.

La nouvelle finition X-Dynamic est disponible aussi bien pour les Defender 90 que 110, avec une série d’éléments spécifiques, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, qui reflètent les vastes possibilités qu’offre le Defender et lui garantissent de se distinguer de la foule.

Le catalogue d’options permettant de personnaliser le Defender s’est lui aussi accru, avec de nouvelles couleurs dont le Yulong White, le Silicon Silver et le Carpathian Grey, disponibles avec un choix de teintes contrastées pour le toit. Une sélection d’options personnalisées est aussi dévoilée pour la première fois, dont le toit rétractable en tissu pour le Defender 110 et le choix d’un pack “Suspension” sur le Defender 90, tandis que les feux à LED Premium, le système Audio Meridian, l’affichage tête-haute, et les phares antibrouillard, peuvent être ajoutés séparément.

Les jantes de 20 pouces sont de série sur tous les Defender 110 P400e, de même que la suspension pneumatique électronique et une prise de recharge située du côté gauche du véhicule. Toutes les versions PHEV sont livrées en série avec un câble de recharge Mode 3, tandis qu’un câble Mode 2 (prise domestrique) est disponible en option. Le câble de recharge Mode 3 permet une recharge à 80 % en deux heures, le câble Mode 2 permet une recharge en sept heures,parfait pour une recharge nocturne à domicile. En utilisant un chargeur rapide de 50 kW, le P400e récupère 80 % de son autonomie en 30 minutes.

Le Defender 110 P400e est disponible en version cinq places et six places, avec une climatisation automatique trois zones et des vitres fumées qui atténuent également la chaleur du soleil. La version PHEV bénéficie de la régénération au freinage, technologie essentielle pour obtenir des consommations basses, puisqu’elle récupère l’énergie habituellement dispersée au freinage et à la décélération, et la renvoie vers la batterie.

Un nouveau six-cylindres en ligne Diesel issu de la famille des moteurs Ingenium est maintenant disponible sur le Nouveau Defender, avec davantage de couple, un fonctionnement plus doux et des consommations plus basses grâce à sa technologie d’hybridation légère (MHEV).

Au sommet de la gamme, le D300 propose puissance et couple augmentés. Ses 300 chevaux et ses 650 Nm de couple donnent au Defender 90 des accélérations de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. Ce couple plus élevé confère au Defender D300 de hautes performances en toute facilité, aussi bien sur route qu’en tout-terrain.

L’hybridation légère (technologie MHEV) contribue à une meilleure sobriété grâce à un système Stop and Start plus efficace, qui coupe le moteur à chaque arrêt, et récupère l’énergie normalement perdue au freinage et à la décélération. Cette énergie est dirigée vers les batteries et peut être réutilisée plus tard. Avantage décisif du système MHEV, cette énergie est délivrée à l’accélération, procurant des reprises plus rapides et de plus hautes performances.

La nouvelle transmission intégrale intelligente adapte en continu la distribution du couple à chaque essieu, selon l’environnement rencontré et les ordres du conducteur, privilégiant au mieux l’un ou l’autre essieu. Cette répartition intelligente optimise la motricité, le comportement sur route et le rendement de la transmission, ce qui améliore la sobriété et réduit les émissions de CO2, sans rien sacrifier des capacités tout-terrain caractéristiques du Defender.

Grâce à l’association de la technologie MHEV et au raffinement supérieur du moteur six-cylindres en ligne, les Defender Diesel sont plus économiques, plus performants et plus doux que les versions qu’ils remplacent.

Enfin, les moteurs Diesel existants (D200 et D240 quatre-cylindres) sont désormais remplacés par des versions D200 et D250 six-cylindres en ligne Ingenium. Leur couple augmenté améliore l’efficacité au quotidien, avec 500 Nm (D200) et 570 Nm (D250) disponibles, la technologie MHEV améliore le rendement et abaisse les consommations sur toute la gamme des Defender Diesel. Sur le Defender 110, les nouveaux moteurs Ingenium D200 et D250 affichent des consommations minimales de 8,8 l/100 km et des émissions de CO2 de 230 g/km, pour une accélération de 0 à 100 km/h en 10,2 secondes et 8,3 secondes respectivement.

