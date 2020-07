La version de série du concept électrique El-Born portera finalement le badge Cupra et non pas Seat, selon les déclarations des responsables du constructeur espagnol.

Devant faire office de premier modèle électrique de Seat, El-Born verra finalement le jour sous la bannière Cupra uniquement ont déclaré aujourd’hui Carsten Isensee, Président de SEAT, et Wayne Griffiths, Vice-Président des ventes et du marketing de SEAT et PDG de CUPRA, lors de la conférence de presse autour de la stratégie de Seat pour le future, tenue aujourd’hui à Barcelone.

Les performances et les caractéristiques dynamiques ont clairement été au centre du développement de la voiture qui accélère instantanément de 0 à 50km/h en seulement 2,9s. De plus, la suspension pilotée DCC Sport (Dynamic Chassis Control Sport) a été développée exclusivement pour la CUPRA el-Born sur la base de la plateforme MEB, associée à une hauteur de conduite sportive et un système polyvalent. Ce dernier s’adapte automatiquement à toutes les conditions afin d’offrir un comportement dynamique optimal.

La CUPRA el-Born est dotée de technologies de pointe telles qu’un affichage tête haute avec réalité augmentée. La voiture sera capable de parcourir jusqu’à 500 km sur une seule charge grâce à l’efficience de sa batterie de 77 kWh (82 kWh bruts). Grâce à sa capacité de recharge rapide, 30 minutes suffiront pour que la CUPRA el-Born puisse reprendre la route pour au moins 260 km.

L’habitacle est conçu pour incarner la philosophie de CUPRA : qualité et performance alliées à la sophistication : sièges baquets sport, nouveau volant doté de boutons de sélection du profil de conduite et du mode CUPRA, ainsi que des matériaux de haute qualité. Outre l’attention portée aux détails et la passion pour la qualité, CUPRA a également mis l’accent particulier sur le développement durable de la CUPRA el-Born en utilisant des matériaux recyclés à l’intérieur de la voiture.

Ce nouveau modèle, qui sera lancé en 2021, sera fabriqué dans l’usine de Zwickau en Allemagne s’inscrit parfaitement dans la philosophie de la marque CUPRA tout en correspondant parfaitement au profil de ses clients.

