Cupra poursuit son expansion internationale avec l’ouverture de son deuxième “Garage Cupra” dans le monde après celui de Mexico

Situé dans la ville d’Hambourg, celui-ci vient compléter un réseau de 105 points de vente déployé par la marque dans tout le pays : « L’Allemagne est le marché le plus important de Cupra avec plus de 10 000 voitures vendues l’année dernière, et nous y enregistrons à nouveau une croissance à deux chiffres. L’ouverture du premier garage Cupra en Europe s’ajoute aux quelques 247 spécialistes Cupra dont nous disposons déjà dans le monde et représente un pas de plus dans notre stratégie de distribution pour devenir une marque mondiale », a expliqué Wayne Griffiths

Après l’ouverture du premier garage Cupra à Mexico l’année dernière, celui d’Hambourg est le deuxième flagship de la marque dans le monde. Situé à la périphérie de la ville, ce bâtiment de 340 mètres carrés accueillait un atelier de réparation de tramways au début du XXème siècle. Exclusivement dédié à la marque, il a été entièrement réaménagé pour offrir un espace contemporain de plain-pied inspiré d’un garage.

Le garage Cupra d’Hambourg est organisé entre un espace d’exposition pouvant accueillir cinq voitures et un atelier pour l’après-vente. Le magasin est géré par une équipe de deux experts Cupra et un directeur des ventes. Il est équipé des derniers outils numériques, tels qu’un espace de réalité virtuelle où les visiteurs peuvent découvrir les prochains modèles de la marque. En outre, le Garage Cupra propose également une zone dédiée à la compétition ainsi qu’une sélection de produits racing et d’accessoires lifestyle. Cupra a également créé un espace avec un accès direct à la rue destiné aux livraisons des nouvelles voitures et aux essais.

L’inauguration du Garage CUPRA d’Hambourg a coïncidé avec l’annonce de la participation de la marque à l’Extreme E. CUPRA a décidé de s’associer à l’équipe ABT Sportsline en tant que partenaire principal. Le constructeur contribuera à former une équipe d’ingénieurs et de pilotes pour cette odyssée électrique.

Dévoilé en première mondiale lors de l’événement, le SUV électrique de course a exhibé son étonnant design propre à la marque. Les deux partenaires ont également confirmé que Mattias Ekström sera le pilote masculin de l’équipe. En effet, le format sportif de l’Extreme E mise sur l’égalité des sexes avec des équipes qui doivent aligner des pilotes hommes et femmes.

Pour la petite histoire, un “Garage Cupra” devait voir le jour en Algérie au courant de cette année mais… c’était de l’histoire, du moins pour le moment !

