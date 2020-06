Le nouveau Mokka est le premier à adopter le futuriste tableau de bord de la marque au Blitz, le “Pure Panel”, faisant de cette nouvelle génération du crossover de Rüsselsheim.

Le “Pure Panel” d’Opel est une planche de bord high-tech, totalement numérique, offrant une approche ciblée, une planche de bord « détoxifiée », en somme, devant réduire les informations à l’essentiel.

La structure de l’Opel Pure Panel, des écrans juxtaposés tout en longueur, rend superflue une multitude de boutons et de commandes. Le Pure Panel dispose des toutes dernières technologies et n’affiche que les informations les plus importantes pour le conducteur : il va, par exemple, se charger de la gestion de l’énergie stockée dans la batterie du Mokka électrique, sans multiplier les stimuli visuels gênants. Le nombre de boutons et de manettes est réduit au minimum, apportant plus d’équilibre entre les fonctions numériques et d’autres purement intuitives, sans avoir besoin de naviguer dans des sous-menus. Le Pure Panel montre ainsi la façon dont Opel exploite les dernières technologies pour simplifier la vie à bord.

Première Opel portant fièrement son nom au centre du hayon sous le légendaire symbole à l’éclair, approche qu’on retrouvera sur les prochaines productions du Blitz, le nouveau Mokka présente un design influencé par le concept GT X Experimental comme les piliers du pare-brise inclinés et les feux fins et la signature lumineuse “Wing” (Aile) en partie supérieur.

La firme allemande a opté pour une silhouette assez sportive à l’arrière avec une partie inclinée dans la lignée de la DS3 Crossback, modèle avec qui le Mokka partage la plate-forme CMP, mais avec une custode plus anguleuse et des épaules qui semblent plus marqués.

En parlant de plate-forme CMP, cette dernière permet un gain de 120 kg par rapport au modèle sortant et offre également la possibilité d’une variante tout électrique qui sera d’ailleurs la première à être commercialisé au début 2021, Opel annonçant un début de production lors du quatrième trimestre de cette année.

Campagne de sensibilisation

Citoyen avant tout, le site accompagne ses articles avec un rappel des gestes basiques à suivre pour éviter la propagation du Covid-19 (Coronavirus). Et n’oubliez pas de limiter vos déplacements au maximum et de rester chez vous.