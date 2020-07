Outre la Classe V, qui s’est positionnée avec succès sur le segment du milieu de gamme, Mercedes-Benz Vans proposera également un MPV compact pour les particuliers à partir du premier semestre 2022. portant le nom de Classe T.

En tant que développement entièrement nouveau, la Classe T sera clairement discernable au premier coup d’œil comme un membre de la famille Mercedes-Benz et présentera des caractéristiques typiques de la marque avec l’étoile à trois branches. En termes de design, de valeur, de sécurité et de connectivité, le nouveau véhicule portera l’ADN de Mercedes-Benz.

Et si le Mercedes-Benz Citan est un véhicule sans compromis adapté aux besoins des clients commerciaux, la Classe T de Mercedes-Benz est principalement destinée aux clients privés et répondre aux besoins des familles et des personnes qui aiment les loisirs à un rapport qualité-prix intéressant. Ainsi, la nouvelle Classe T de Mercedes-Benz offre, selon la marque, un grand espace et convient à une série d’utilisations différentes, y compris le transport de passagers comme référence dans le cadre du partage de services, tout en ne compromettant pas le confort. Les portes coulissantes à large ouverture, à gauche et à droite du véhicule par exemple, permetteront un accès facile à l’intérieur. Outre les systèmes de propulsion classiques, il y aura également une version entièrement électrique.

“Avec la nouvelle Mercedes-Benz Classe T, nous proposerons un véhicule qui permettra aux familles et aux personnes ayant des passe-temps actifs d’entrer dans le monde de Mercedes-Benz. Ces clients recherchent des véhicules compacts attrayants et pratiques – et c’est précisément à ces exigences que répond la nouvelle Classe T”, déclare Marcus Breitschwerdt, directeur de Mercedes-Benz Vans.

