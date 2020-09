Pour les 50 ans du modèle, Citroën accompagne le journaliste et historien automobile François Allain, qui prend le départ du Tour Auto 2020 au volant d’une Citroën GS.

En 2019, le journaliste François Allain prenait part au Tour Auto au volant d’une Traction Avant 11BL de 1956 habillée aux couleurs des 100 ans Citroën. Cette année, la Marque accompagne à nouveau l’animateur de « Vintage Mecanic » sur RMC Découverte, qui s’attaque aux 2140 km du Tour Auto 2020 à bord d’une Citroën GS.

Symboliquement, l’équipage composé de François Allain, auteur de six ouvrages sur des modèles Citroën, et de son copilote Stéphane Ruaud porte le numéro 50, nouvelle célébration des 50 ans de Citroën GS, commercialisée en 1970.

« Notre GS date de 1973, dernière année d’éligibilité d’un modèle ayant fait le Tour Auto initial. C’est justement l’année où GS avait participé au Tour de France Automobile. C’est un modèle avec le moteur 1220 cm3 identique à celui qui avait fait ce fameux Tour Auto », explique François Allain. Fabriquée à l’usine de Rennes, la Bretagne est à l’honneur au travers de cette GS, sachant que François a passé une grande partie de sa vie en Bretagne et que Stéphane, son copilote, est breton…

Les suiveurs du Tour Auto 2020 remarqueront également l’habillage détonant de cette GS, inspiré des slogans publicitaires GS des années 1970 : « L’anti-goinfre », « L’anti-tape-cul », « L’anti-rikiki » ou « L’anti-train-train ».

Comme le veut la tradition, l’édition 2020 du Tour Auto commençait le lundi 31 août par une exposition des voitures engagées au Grand Palais à Paris. Ce mardi 1er septembre, les concurrents ont quitté la capitale dès les premières heures de la matinée pour se lancer sur les routes françaises, avec un départ officiel donné à l’Autodrome Linas-Montlhéry. Puis, le programme mènera les concurrents à Clermont-Ferrand, Limoges, Toulouse et au Pont du Gard avant de terminer au Circuit Paul Ricard. Les équipages se défieront sur quatre circuits (Nevers Magny-Cours, Charade, Lédenon et Paul Ricard) et dix épreuves spéciales.

L’aventure de François Allain au volant de Citroën GS est à retrouver sur le compte Instagram de Citroën France, le site News d’Anciennes, et la page Facebook Le Tour auto Optic 2000 de François Allain.

