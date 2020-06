Citroën prend tout le monde à contre-pied et lève le voile sur la nouvelle génération de la C4 ainsi que sur sa version 100% électrique ë-C4.

Prévue pour le 30 juin, la nouvelle génération de la Citroën C4 se dévoile avec deux semaines d’avance pour dévoiler son design extérieure et intérieurs ainsi qu’une partie des informations techniques tout en donnant rendez-vous pour la fin du mois pour faire connaissance avec la totalité des détails de cette nouvelle mouture de la compacte aux Chevrons.

Dotée d’une posture surélevée , la silhouette se veut une combinaison de l’élégance et le dynamisme d’une berline tout en adoptant subtilement certains codes du SUV tels que les passages de roues marqués pour plus de force et de caractère. Sur la fa face avant, les regards sont immédiatement attirés vers les feux en forme de “Y” inspirée par le concept-car 19_19, forme qu’on retrouve également à l’arrière. La C4 s’offre des détails propres comme les airbumps en bas des portières avant et cette custode triangulaire fixe en hommage à la GS. On notera également une ligne de toit plongeante comme un coupé avec un spoiler intégrant les feux arrière.

L’habitacle de la nouvelle C4 affiche un tableau de bord faisant la part belle à la digitalisation avec deux écrans, l’un pour l’instrumentation et le second, qui semble épuré et sans cadre, pour le système d’infotainement.

Citroën annonce que les nouvelles C4 et ë-C4 profitent de suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives et les sièges Advanced Comfort tout en annonçant “une innovation inédite pour le passager à découvrir en Première Mondiale” augmentera le confort de vie ménagé par son habitabilité et ses aspects pratiques à bord de la compacte.

Basée sur la plate-forme CMP et e-CMP, la compacte proposera donc des motorisations thermiques, essence et diesel, ainsi que l’offre électrique avec, pour cette dernière, une puissane de 136ch et 260Nm de couple et disposera d’une batterie qui offrira jusqu’à un peu plus d e300 km d’autonomie.

