Réalisée l’an dernier en Allemagne pour le Centenaire de Citroën, la campagne Zitrön vient de remporter cinq prix au festival Art Directors Club.

en 2019, Citroën célébrait son Centenaire mais aussi changeait de nom… en Allemagne. Même si ce changement n’a duré que le temps d’une campagne marketing, celle-ci a séduit le jury du festival Art Directors Club qui vient de la récompenser dans cinq catégories : RP (argent), Publicité ‘Print’ (argent), Communication Digitale (bronze), Brand Content (bronze), Relations Presse (bronze).

La campagne Zitrön a débuté le 22 juillet 2019 avec une vidéo mettant en scène un concessionnaire allemand en prise avec les changements induits par ce nouveau nom : affichage dans le point de vente, carte de visite, etc. Le digital n’était pas en reste, avec l’adaptation de tous les supports numériques (site web, réseaux sociaux, etc.) de la Marque pendant 3 jours, pour une campagne 100% Inspired By Germans !



La campagne “La fin d’une époque : Citroën devient Zitrön” était accompagnée d’un concours mettant en jeu un exemplaire du Citroën SUV C5 Aircross, rebaptisé pour l’occasion Zitrön Z5 Aircross. Une deuxième vidéo avait complété le buzz outre Rhin avec un micro-trottoir réalisé à l’occasion d’un rassemblement autour du Centenaire de la Marque, dans lequel les visiteurs sont invités à prononcer « Citroën », non sans difficulté, mais toujours avec bonne humeur !



En outre, la campagne Zitrön a récemment reçu un prix d’argent lors des festivals de New York (catégorie ‘Stratégie de marketing créatif’) et des Digital Max Awards (catégorie ‘RP et Brand Content’).

