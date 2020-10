Le constructeur chinois Chery profite du déroulement du Salon de Pékin pour dévoiler son nouveau vaisseau amiral, le SUV Tiggo 8 Plus.

Un peu plus grand que l’actuel Tiggo 8, le Tiggo 8 Plus affiche 4.722 mm de laong (+22 mm), 1.860 mm de large et 1.745 mm de haut (+ 40 mm) et un empattement de 2.710 mm. Ce nouveau-venu adopte une amélioration du langage stylistique de la marque “Life in Motion 3.0” et utilise la plateforme Chery T1X qui lui offre ainsi un positionnement supérieur à la Tiggo 8.

Esthétiquement, la Chery Tiggo 8 Plus adopte un design différent de celui du Tiggo 8 en s’offrant une calandre de forme hexagonale, des feux LED au design plus fin dotée d’une signature lumineuse en double “L” et un bouclier paré de grosses prises d’air. La partie arrière affiche des feux LED spécifiques et un diffuseur abritant les sorties d’échappement.

L’habitacle se caractérise par des sièges en cuir Nappa, deux écran de 12,33 chacun et formant ainsi un grand écran de 24,6″. Au milieu de la console, on retrouve les boutons de commandes diverses surplombant un écran dédié à la climatisation. Notons également la forme des aérateurs qui parcourent tout le côté droit de la planche de bord. Enfin, le système audio est signé Sony

La Tiggo 8 Plus embarque plusieurs systèmes de sécurité comme les feux 4D de haute technologie, la fonction IHC qui gère l’intensité des feux en temps réel via une caméra et autre navigation AR qui projette sur le combiné d’instrumentation l’état de la route et alerte sur les conditions de conduite. Autre nouveauté chez la marque, la gestion vocale de certaines application comme le fonctionnement de la climatisation, du toit ouvrant et du hayon. Le système comprend également la reconnaissance faciale et garder automatiquement les préférence du conducteur.

Sous le capot, le Tiggo 8 Plus est proposé, sur le marché chinois, avec le moteur 1.6 TGDI de 197 chevaux et un couple de 290Nm, associé à une boîte automatique Getrag à 7 rapports.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.