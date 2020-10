Cinq ans après son lancement en 2016, la version tri-corps de la Renault Mégane passe par la case restylage et s’offre des retouches stylistiques et de nouvelles aides à la conduite.

Plusieurs mois après la présentation du restylage de la version hatchback de la Mégane, Renault lève le voile sur le facelift de la version Sedan de sa compacte à succès, une version tri-corps qui s’est écoulée à plus de 200 000 unités depuis son lancement dans près de trente pays.. mais cette version restylée ne semble pas prendre le chemin de l’Algérie, du moins pour le moment, Renault ne citant pas notre marché parmi ceux concernés par une commercialisation !

Esthétiquement, la Renault Mégane Sedan se pare notamment de nouveaux projecteurs LED Pure Vision, d’un nouveau bouclier ainsi que d’une nouvelle calandre intégrant des éléments chromés tandis que des déflecteurs d’air apparaissent au niveau de l’avant des passages de roues. Sur les côtés, la Mégane Sedan profite d’un nouveau décor d’aile d’un éclairage des poignées de portes. ainsi que de nouvelles jantes sont également disponibles, de 16 à 18 pouces. Enfin, la Mégane Sedan restylée est proposée en sept coloris extérieurs dont un inédit Gris Highland.

Au sein de l’habitacle, on retrouve les nouveautés proposées sur la version hatchback, à savoir de nouveaux écrans 9,3 pouces pour le multimédia et 10,2 pouces pour le tableau de bord et bénéficie de l’ensemble des prestations du système multimédia Renault EASY LINK ainsi que les réglages MULTI-SENSE. Les commandes de la console centrale et notamment celles de la climatisation qui intègrent l’affichage de la température, présentent un aspect modernisé devraient offrir, selon Renault, une meilleure ergonomie. De nouvelles selleries, un siège conducteur à réglages électriques et un nouveau rétroviseur électrochrome sans bordure sont également annoncés et ce, selon les niveaux de finitions.

Coté dotation, la Megane Sedan enrichit sa dotation avec de nouvelles aides à l’image de l’Adaptive Cruise Control avec fonction Stop&Go, l’Active Emergency Braking System renforcé avec la détection des piétons et l’avertisseur Rear Cross Traffic Alert qui détecte un obstacle à l’approche et prévient le conducteur lors de ses manœuvres en marche arrière. Par ailleurs, la fonction Auto-Hold du frein à main qui permet de rester à l’arrêt, frein relâché, a été améliorée pour plus de confort en ville. La Mégane Sedan intègre toujours dans sa gamme des aides qui assurent une conduite plus sûre et plus confortable, comme l’alerte de franchissement de ligne Lane Departure Warning, l’alerte de somnolence et le détecteur d’angles morts.

Sous le capot, la Mégane Sedan embarque le tout nouveau moteur 1.0 TCe à injection directe dans une version efficiente de 115 ch (avec transmission manuelle). Le moteur 1.3 TCe, équipé d’un filtre à particules, reste également disponible en 140 ch (avec boîte de vitesses manuelle 6 rapports et boîte automatique double embrayage EDC 7 rapports. Pour le diesel, Renault annonce le .5 Blue dCi de version 115 ch associé soit avec boîte de vitesses manuelle 6 rapports, soit avec une boîte automatique double embrayage EDC 7 rapports.

