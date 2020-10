Le constructeur français Bugatti annonce en teaser la présentation à venir d’un nouveau modèle, sans donner plus de détails.

Une simple image de feux arrière en “X” accompagné par un tout aussi minimaliste “What if…?” (Et si…. ?) pour annoncer la nouveauté à venir de chez Bugatti ouvrant ainsi la voie à toutes les spéculations.

Une hypercar de circuit s’affranchissant de toutes les contraintes de l’homologation routière semble la voie la plus plausible, avec une puissance encore supérieure aux 1.600ch du moteur emblématique W16 de 8,0 litres déjà proposés par la Chiron Super Sport 300+ et la Centodieci tout en étant plus légère en se débarrassant des équipements d’une voiture du quotidien.

Selon nos confrères du The Supercar Blog, la’hypercar à venir serait un modèle unique comme ce fut le cas pour l’exclusive “La Voiture Noire“, ce qui met encore plus d’eau à la bouche !

