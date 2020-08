le membre le plus agile de la famille Chiron termine son voyage à travers de l’Europe par une finale spectaculaire à la frontière des Alpes suisses : dans le village idyllique de Gstaad.

Il y a quelques semaines, Bugatti a lancé un roadshow européen exclusif pour présenter la nouvelle Chiron Pur Sport dans quelques-unes des plus belles villes d’Europe pour la fin de sa tournée européenne.

Dans cette noble ville suisse, connue pour ses chalets exclusifs et comme lieu de rencontre du jet-set international, Pichler GFG AG, l’un des trois partenaires officiels de Bugatti en Suisse, accueillera cette dernière présentation sur le sol européen. Le showroom officiel de Gstaad attire les fans et les clients au milieu de la promenade du centre-ville, à côté de boutiques élégantes et d’hôtels glamour. “Entourée de routes de montagne sinueuses, Gstaad est l’endroit idéal pour profiter pleinement d’une balade avec une hypercar aussi agile et performante que la Chiron Pur Sport. Tous les experts qui font partie de notre équipe sont fiers de travailler pour la prestigieuse marque Bugatti. Nous célébrons la fin d’un roadshow très réussi dans un endroit très spécial avec une voiture incroyable”, déclare le PDG de Bugatti Gstaad, M. Chris Schenk.

Après l’Europe, ce sont bientôt les clients de tous les États-Unis qui auront la chance d’admirer l’hypercar française. Avec son aérodynamisme optimisé, son rapport de transmission plus court et ses pneus entièrement nouveaux, la Chiron Pur Sport est considéré comme le membre le plus agile de la famille Chiron. Elle coûte 3 millions d’euros nets et est limitée à 60 unités. La production au siège de l’entreprise à Molsheim, en France, commencera au second semestre 2020.





