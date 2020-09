La boîte à double embrayage PDK à sept rapports débarque sur le 718 Boxster et le 718 Cayman GTS 4.0, ainsi que sur le 718 Spyder et le 718 Cayman GT4, les fleurons de la gamme.

vec ses changements de rapport sans rupture de couple, la boîte PDK confère à la voiture de meilleures performances à l’accélération. Par rapport à leurs homologues équipés d’une boîte manuelle, les modèles GT, le 718 Spyder et le 718 Cayman GT4, qui développent une puissance de 420 ch (309 kW), franchissent les 100 km/h départ arrêté en 3,9 s (- 0,5 s) et abattent les 0 à 200 km/h en 13,4 s (- 0,4 s). De même, le 718 Cayman GTS 4.0 et le 718 Boxster GTS 4.0 avec boîte PDK, qui développent tous deux 400 ch (294 kW), atteignent les 100 km/h départ arrêté en 4 s, et les 200 km/h en 13,7 s (respectivement – 0,5 et – 0,4 s de moins que les mêmes modèles équipés d’une boîte manuelle).

Sur les modèles 718 GTS 4.0, le pack Sport Chrono, disponible de série, permet de régler la boîte PDK selon quatre modes de conduite différents (Normal, Sport, Sport Plus et Individuel). Le mode Sport accélère les changements de rapport, assure un double débrayage automatique au rétrogradage et optimise l’accélération en retardant le passage au rapport supérieur. Le mode Sport Plus offre une performance sportive maximale. Exploitant pleinement la plage de régime du moteur atmosphérique six cylindres à plat, ce mode comprend également la fonction de départ automatisé Launch Control.

Par simple pression sur le bouton Sport Response, situé au centre du sélecteur de mode, le conducteur peut mobiliser la performance maximale du moteur et de la boîte de vitesses pendant 20 secondes, quel que soit le mode de conduite sélectionné. Issue des voitures de course, cette fonction permet d’effectuer les manœuvres de dépassement avec une grande aisance.

Les 718 Spyder et 718 Cayman GT4 présentent une spécificité caractéristique des modèles GT : la touche Sport de la boîte PDK, qui permet de bénéficier d’une performance maximale. Avec son design inspiré de la 911 GT3, le levier de vitesses de la boîte automatique intensifie les émotions procurées par l’expérience de conduite d’un modèle GT.

Les modèles 718 Spyder et 718 Cayman GT4 équipés de la boîte PDK bénéficient en outre de l’amélioration du différentiel arrière à glissement limité mécanique. En phase de transmission de la force motrice et en phase de décélération (frein moteur), les pourcentages de blocage du différentiel (tarages) sont de 30 et 37 %, contre 22 et 27 % pour les modèles équipés d’une boîte manuelle. Ce différentiel arrière optimisé contribue à améliorer la dynamique longitudinale et latérale de la voiture, et à accroître le plaisir de conduite.

Une dotation enrichie pour l’année-modèle 2021

Pour la gamme 718, l’année-modèle 2021 rime avec nouveautés. L’Alcantara est remplacé par le Race-Tex, une matière textile en microfibres de haute qualité. Issue des revêtements utilisés pour les sièges des voitures de course, cette matière microaérée offre un excellent maintien. Le nuancier des modèles GT (718 Cayman GT4 et 718 Spyder) s’enrichit d’une teinte exclusive : le Vert Python. Le 718 Spyder est en outre disponible avec des jantes 20 pouces en couleur Aurum, jusqu’alors réservée au 718 Cayman GT4 et les pneus très haute performance de série pourront être remplacés, en option, par des pneus été standard de même taille.

