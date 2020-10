Des éléments de style soigneusement coordonnés soulignent le caractère visuellement expressif des deux modèles hautes performances X5 M Competition et X6 M Competition « First Edition » et dont la production est limitée à 250 exemplaires de chaque modèle.

Prenant base sur les X5 M Competition et X6 M Competition, les deux modèles se distinguent au premier coup d’oeil par leurs teintes mates “BMW Individual Frozen Dark Silver” et “BMW Individual Frozen Marina Bay Blue”, associées à des éléments de carrosserie en finition carbone (plastique renforcé de fibres de carbone(CFRP)) apparent comme les coques de rétroviseurs, le capot moteur des deux modèles et le spoiler arrière du BMW X6 M tandis que les jantes M de 21″ à l’avant et de 22″ à l’arrière bénéficient d’une finition “Jet Black”.

Les deux modèles profitent également de finitions intérieures dédiées, le cuir Merino adoptant deux tons Silvertsone et Midnight Blue issu du catalogue BMW Individual, ainsi que des inserts en Alcantara noir rehaussé de surpiqûres Sakhir Orange. S’inspirant du tableau de bord recouvert de cuir, la garniture de pavillon BMW Individual en Alcantara est également en bleu nuit. Enfin le CFRP est également présent sur certaines parties tandis qu’un marquage « First Edition 1/250 » gravé sur une plaque en carbone, complète le design intérieure de ces deux éditions limitées.

Sous le capot, on retrouve le V8 de 4,4 litres doté de la technologie M TwinPower Turbo d’une puissance de 625ch associé à une boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports et système de transmission intégrale M xDrive.Côté performances, notons un 0 à 100 km/h en 3,9 s pour la BMW X5 M Competition et 3,8 s pour la BMW X6 M Competition, soit 0,4 s de mieux que les modèles précédents.























