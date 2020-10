Quelques semaines à peine après sa première mondiale, BMW M présente une édition limitée de la nouvelle BMW M4 Competition Coupé, créée en collaboration avec la marque new-yorkaise Kith.

La BMW M4 Competition x KITH est limitée à 150 exemplaires seulement et présente des détails de design extérieur et intérieur uniques. BMW M GmbH a repris l’atmosphère de la scène artistique jeune et influente, et a reproduit son partenariat avec l’artiste contemporain FUTURA 2000 en pénétrant un marché en pleine expansion. Pour Ronnie Fieg, fondateur de Kith et passionné de BMW, cette collaboration permet de clore un voyage émotionnel. La BMW M4 Competition x KITH peut être précommandée à partir du 23 octobre. En même temps, Kith proposera une collection de 96 pièces de vêtements et d’accessoires exclusivement conçus dans tous ses magasins et en ligne.



“Garder un œil sur les derniers mouvements du style urbain fait partie de notre approche de l’évolution de la marque BMW”, explique Jens Thiemer, Senior Vice President Customer and Brand BMW. “Avec ses idées et son label Kith, Ronnie Fieg est l’un des leaders d’opinion dans le monde de la mode, du lifestyle et du luxe. Notre collaboration avec Ronnie et sa marque influente sera une source d’inspiration pour BMW, alors que nous explorons de nouveaux groupes cibles”.



“Tout ce que nous faisons chez Kith doit venir de quelque chose d’authentique”, déclare le fondateur de Kith, Ronnie Fieg. “Certains de mes souvenirs d’enfance préférés sont la visite de mon grand-père et les balades dans ses BMW dans les années 80. Je me souviens qu’il avait une BMW 320i type E21 et que son bien le plus précieux était une BMW M3 E30. Ces moments de ma vie ont vraiment façonné ma passion pour BMW, donc travailler sur ce projet avec eux a permis de boucler la boucle”.



Fieg a récemment acquis son propre exemplaire de la légendaire BMW M3 E30. Et BMW M GmbH a présenté cette M3 de première génération parfaitement équipée lors de la présentation officielle de la collaboration au magasin Kith de Brooklyn le 23 octobre. Elle était accompagnée du nouveau représentant unique de la dernière version de la sixième génération du modèle haute performance. Comme la voiture de Fieg, la BMW M4 Design Study de KITH est peinte dans la teinte Cinnabar Red utilisée à l’origine pour la M3 E30. Cette peinture n’est plus disponible pour la gamme BMW normale, mais a été sélectionnée ici spécialement pour l’étude de design de la BMW M4 par KITH afin de souligner le lien entre les deux voitures. Le badge de la M4 Competition sur le volet de coffre du modèle a été remplacé par un logo Kith noir avec des bandes BMW M du même style. Ce logo apparaît également sous forme éclairée dans les appuie-tête des sièges baquets M Carbon, et le lettrage Kith est estampé dans le cuir noir des appuie-tête et de la console centrale.



Le cuir avec le lettrage en relief sélectionné pour ce modèle très particulier a également été utilisé pour les housses de siège de la BMW E30 M3 de Fieg. Ici, le logo Kith avec les rayures BMW M a un lettrage argenté, tandis qu’une version spéciale du logo BMW d’époque orne le capot, le volet de coffre et le volant, avec “KITH” remplaçant “BMW”.



La fusion des logos est une caractéristique des nombreux partenariats que Kith a établis avec d’autres entreprises de renommée mondiale. Mais c’est la première fois que BMW modifie son badge pour un partenaire de collaboration. Le logo fusionné créé pour les 150 unités de la BMW M4 Competition x KITH ajoute un anneau supplémentaire autour de la rotonde BMW avec les couleurs emblématiques de BMW M : bleu clair, bleu foncé et rouge. De plus, des détails en lettres lumineuses mettent l’accent sur Kith et la collaboration. L’arrière de la BMW M4 Competition x KITH porte également le logo noir de Kith avec des bandes colorées BMW M. L’édition limitée sera disponible exclusivement avec les teintes de carrosserie Frozen Black mat, Frozen Dark Silver et Frozen Brilliantwhite en hommage aux trois teintes les plus populaires sur la BMW M3 E30.



L’un des principaux atouts de cette édition limitée est la conception du toit en fibre de carbone Kith. Pour cette pièce optionnelle, un lettrage KITH gris avec les bandes BMW M est tissé sur la surface du toit. Les freins M avec étriers rouges portant le logo M sont de série. Ceux-ci sont clairement visibles à travers les doubles rayons des roues forgées 826M bicolore / Jet Black (avant : 19 pouces, arrière : 20 pouces).



À l’intérieur de la BMW M4 Competition x KITH, les sièges baquets M Carbon tricolores sont habillés des couleurs BMW M bleu clair et rouge qui ajoutent une touche de fantaisie à la sellerie cuir intégral Merino Schwarz. Comme dans la BMW E30 M3 de Ronnie Fieg, le lettrage KITH est embossé dans le cuir noir des appuie-tête avant et arrière et de l’accoudoir central de la BMW M4 Compétition x KITH. La console centrale comporte un badge exclusif avec le logo Kith et les bandes BMW M. Le badge M éclairé sous les appuie-tête avant porte également le lettrage Kith.



L’édition limitée dispose des mêmes données techniques que la BMW M4 Competition Coupé. Le nouveau moteur six cylindres en ligne à haut régime BMW M GmbH utilise la dernière version de la technologie M TwinPower Turbo pour développer 510 ch, le couple culmine à 650 Nm. La boîte de vitesses à huit rapports est équipée de série. Le 0 à 100 km/h est expédié en 3,9 secondes, tandis que 200 km/h est atteint en 12,5 secondes. En plus de la propulsion classique, la BMW M4 Competition x KITH, comme la BMW M4 Competition Coupé,pourra être commandée avec la transmission intégrale M xDrive (disponible prochainement).



En plus de l’équipement de série de la BMW M4 Competition Coupé et des caractéristiques de la collaboration Kith sur mesure, l’édition limitée peut également être commandée avec une sélection d’autres équipements supplémentaires. Comme les Freins composites M rouges, les jantes forgées M et les sièges baquets M Carbon, le pack extérieur M Carbon, les projecteurs BMW Laser avec BMW Individual lights Shadowline sont de série. De plus, l’habitacle est doté d’inserts en fibre de carbone et de commandes avec applications galvanisées. Les livraisons de l’édition limitée BMW M4 Competition x KITH débuteront à l’été 2021.

