La BMW M3 Competition Berline et la nouvelle BMW M4 Competition Coupé disposent d’un moteur à haut régime développant 510 ch associé à une boîte de vitesses M à huit rapports avec fonction Drivelogic, les deux versions pourront également être équipées d’une transmission intégrale M xDrive à partir de l’été 2021.

Concepts distincts (une berline spacieuse pouvant accueillir jusqu’à cinq passagers et un coupé quatre places), les BMW M3 Competition et M4 Competition Coupé avaient déjà laisser fuiter leurs design hier incluant la version M de la grande et verticale double grille de calandre BMW à barres horizontales, les passages de roues athlétiques avec ouïes M bien visibles et les larges seuils de portières reliés aux jupes avant et arrière. La Berline et le Coupé sont également dotés d’un toit en plastique renforcé de fibre de carbone (PRFC) avec arêtes aérodynamiques optimisées, d’un spoiler arrière et d’une paire de doubles sorties d’échappement désormais emblématique des modèles M.La dotation de série comprend des projecteurs intégralement à LED adaptatifs, les projecteurs Laser BMW peuvant être choisis en option. Parmi la palette de teintes extérieures proposées se trouvent les nouveaux coloris exclusifs Sao Paulo Yellow (non métallisé), Toronto red métallisé et Isle of Man Green métallisé. Un pack extérieur M Carbon ainsi que des équipements BMW M Performance spécialement conçus pour les nouveaux modèles pourront être demandés en option dès le lancement.

Au sein des nouveaux modèles BMW M3 Competition Berline et BMW M4 Competition Coupé, les nouveaux sièges sport M à réglage électrique et la sellerie tout-cuir Merino sont fournis de série et proposent pour la première fois une ventilation des sièges intégrée. Les options disponibles comprennent notamment les nouveaux sièges baquets M Carbon qui associent la fonctionnalité attendue en compétition avec une conception légère, un grand confort sur les longs trajets et un souci du détail digne des meilleurs artisans. Ces sièges innovants disposent d’appuie-tête amovibles pour le pilotage sur circuit, d’un monogramme lumineux et d’un système de réglage électrique. Leur structure inspirée des modèles de compétition permet également d’utiliser des harnais multipoints.

Le système de commande et d’affichage des nouveaux modèles BMW M3 Competition Berline et BMW M4 Competition Coupé inclut toute une série de nouvelles fonctionnalités qui contribuent à l’expérience de conduite intense. Ainsi, le système M Drive Professional a été conçu spécifiquement pour le pilotage sur circuit. Il comprend le nouveau dispositif innovant M Traction Control qui permet au conducteur d’ajuster le niveau de fonctionnement de la nouvelle fonction antipatinage intégrée du système DSC (dix niveaux différents) en fonction de ses préférences et de ses besoins. Le système M Drive Professional inclut également l’outil M Drift Analyser, qui enregistre et note les statistiques de pilotage lors des manœuvres de virage dynamique, ainsi que le chronomètre M Laptimer qui indique le temps au tour et toutes les informations utiles collectées lors des sessions de pilotage sur circuit. Le bouton Setup de la console centrale offre un accès direct aux options de paramétrage du moteur, du châssis, de la direction et des freins ainsi que, sur les modèles concernés, de la transmission intégrale M xDrive, de l’assistance au changement de rapport et du contrôle de traction. Deux séries de paramètres entièrement personnalisés peuvent être enregistrées et activées instantanément à l’aide des boutons M situés sur le volant.Le panneau de commande de la console centrale est également doté de série du bouton M Mode qui sert à modifier le seuil de déclenchement et les caractéristiques des systèmes d’aide à la conduite et de l’affichage sur le tableau de bord et sur l’affichage tête haute afin d’offrir au conducteur une expérience de conduite adaptée à la situation et digne de la dénomination M. Le conducteur peut choisir entre les modes ROAD et SPORT ; conçu quant à lui exprès pour les sorties sur circuit, le mode TRACK s’ajoute aux modes disponibles avec l’option M Drive Professional.

Dotation de série enrichie

Les dotations de série et optionnelles ont été enrichies de nouveaux équipements qui permettent à la nouvelle BMW M3 Competition Berline et à la nouvelle BMW M4 Competition Coupé. Les deux modèles sont dotés de série du système d’aide au stationnement Park Distance Control, avec capteurs placés à l’avant et à l’arrière, de l’avertisseur de risque de collision à l’avant ainsi que du système de lecture des panneaux indiquant notamment la vitesse maximale autorisée. S’y ajoute en équipement optionnel le système d’aide à la conduite Drive Assist Pro avec assistant directionnel et de maintien de voie, fonction d’aide active à la navigation, assistant de voie de secours, système d’enregistrement BMW Drive Recorder et affichage tête haute dernière génération avec contenu dédié pour les modèles M. Également disponible en option, l’aide au stationnement inclut plusieurs fonctionnalités comme l’assistant marche arrière.La dotation de série inclut une climatisation automatique troiszone, un éclairage intérieur à LED avec éclairage d’ambiance ainsi qu’un système hi-fi afin d’améliorer le confort de conduite au quotidien comme sur les longs trajets. Le système BMW Live Cockpit Navigation Pro, qui comprend un affichage intégré entièrement numérique, le système de navigation basé sur le cloud BMW Maps et l’assistant personnel BMW Intelligent Personal Assistant, fait également partie des équipements de série dont sont dotées la nouvelle BMW M3 Competition Berline et la nouvelle BMW M4 Competition Coupé. Enfin, un dispositif d’intégration pour smartphone mis à jour permet d’utiliser à la fois Apple CarPlay et Android Auto via le système d’exploitation de la voiture.Un toit en acier avec toit ouvrant panoramique coulissant est proposé en option sans surcoût pour les deux modèles en lieu et place de la version de série en fibre de carbone. Le nouveau Pack M Performance Piste contribue quant à lui à diminuer le poids du véhicule de manière ciblée. Il comprend des freins M carbone-céramique, des jantes M en alliage léger à poids optimisé (disponibles en option avec des pneumatiques semi-slick) et des sièges-baquets M Carbon.

Le moteur des nouveaux modèles BMW M3 Competition Berline et BMW M4 Competition Coupé délivre ainsi un couple maximal de 650 Nm de 2750 et 5500 tr/min, et atteint sa puissance maximale de 510 ch (375 kW) à 6250 tr/min (jusqu’à 7200 tr/min), associé à une boîte de vitesses M à huit rapports avec fonction Drivelogic. Ainsi, il suffit de 3,9 secondes aux nouvelles BMW M3 Competition Berline et BMW M4 Competition Coupé pour abattre le 0 à 100 km/h, et 12,5 secondes pour atteindre 200 km/h départ arrêté. Une ligne d’échappement spécifique aux nouveaux modèles avec volets à commande électrique assure une signature sonore riche en émotions.

Châssis M

Les nouveaux modèles bénéficient en outre d’un ensemble de renforts spécifiques pour le compartiment moteur, d’un sous-châssis avec un panneau d’aluminium au niveau de l’essieu avant, d’éléments de renfort en dessous du plancher et d’un sous-châssis avec fixation rigide au niveau de l’essieu arrière. La suspension SelectDrive M avec absorbeurs de chocs contrôlés électroniquement ainsi qu’une cinématique et élasto-cinématique spécifique aux modèles M pour les essieux avant et arrière est disponible de série sur les nouveaux modèles BMW M3 Competition Berline et BMW M4 Competition Coupé. La dotation de série comprend également la direction M Servotronic à démultiplication variable ainsi qu’une déclinaison signée M du système de freinage intégré offrant au conducteur deux réglages différents en terme de feeling et de réponse des freins. L’introduction d’un dispositif antipatinage intégré offre une plus grande précision au système DSC, et l’ajout dans la dotation de série du mode M Dynamic ouvre la porte à une expérience de conduite sportive particulièrement intense en permettant au conducteur de drifter de manière contrôlée. Les équipements de série comprennent également des jantes M forgées en alliage léger de 19 pouces sur l’essieu avant et de 20 pouces à l’arrière.

















































































































