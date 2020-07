Le constructeur bavarois dévoile son tout premier modèle BMW X à motorisation entièrement électrique, baptisé BMW iX3 et offrant une autonomie pouvant aller jusqu’à 460 km selon le cycle de la nouvelle norme WLTP.

La version la plus efficiente de la gamme X3, sur laquelle se base cette version 100 électrique, est très proche du concept le préfigurant dévoilé lors du Salon de Pékin 2018 même si les haricots se rejoignent à nouveau et qu’il adopte un bouclier plus simple. On retrouve les signes extérieurs distinctifs des modèles BMX i comme le contour bleu de la calandre et du logo à l’avant, les touches de bleu le long des jupes latérales, et un diffuseur dans la même teinte intégré à la jupe arrière. Déjà annoncé, les jantes sont spécifiques à ce modèle et permettent, selon la marque, de diminuer jusqu’à 5% la résistance aérodynamique comparativement à celles qui équipe la version thermique, soit une réduction de la consommation d’énergie, électrique dans ce cas, de 2% WLTP, augmentant ainsi l’autonomie de 10 kilomètres.

L’habitacle est également identique à celui du X3 à la différence que l’instrumentation du «Digital Cockpit» comporte un mode standard de couleur bleu, électriquement votre autrement dit. L’autre principal atout de ce type de véhicule, à savoir sa polyvalence, se traduit par la grande générosité des volumes intérieurs, digne de celle des autres modèles de la gamme BMW X3 à motorisation conventionnelle. Le dossier de la banquette arrière est rabattable selon un rapport 40/20/40, permettant ainsi de passer d’un coffre de 510 litres à un volume de chargement maximal de 1 560 litres au gré des besoins.

Le lancement de la BMW iX3 marque également les débuts de la signature sonore BMW IconicSounds Electric, qui ajoute une certaine profondeur riche en émotions à l’expérience de la conduite dans une voiture électrique. À chaque type de manœuvre correspond un motif sonore différent : ainsi, les changements de charge sont signalés par un son légèrement modulé, et le système de récupération d’énergie s’accompagne d’une réponse acoustique légèrement filtrée lors des phases de décélération et de freinage. Lorsque le conducteur appuie sur le bouton Start/Stop, une brève mélodie se fait entendre, faisant ainsi entrer dans l’expérience de la conduite électrique. Cette signature sonore fait partie de la dotation standard sur la nouvelle BMW iX3, la finition « Impressive » y ajoutant des bruits de moteur. Cette signature sonore est une œuvre originale conçue par des designers sonores et des ingénieurs acoustiques de chez BMW. Ainsi, le son reproduisant un bruit de démarrage ou d’arrêt du moteur électrique et proposé pour la première fois sur une voiture de série, est le fruit de la toute première collaboration entre Hans Zimmer et Renzo Vitale, designer sonore chez BMW. L’ensemble des mélodies issues de cette collaboration avec Hans Zimmer est appelé à équiper par la suite les modèles BMW électriques.

Le lancement de la nouvelle BMW iX3 marque également l’introduction de la cinquième génération de la technologie BMW eDrive. Le nouveau groupe motopropulseur développe une puissance maximale de 210 kW/286 ch et affiche un couple maximal de 400 Nm, y compris dans les plages de régime les plus élevées. La nouvelle BMW iX3 abat le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes. La vitesse maximale est bridée électroniquement à 180 km/h. Le contenu énergétique brut qui s’élève à 80 kWh, dont 74 kWh sont utilisés, et la haute efficience de la chaîne de transmission permettent à la nouvelle BMW iX3 d’afficher une autonomie pouvant aller jusqu’à 460 km en nouveau cycle WLTP.

Deux élégantes gammes d’équipements

Baptisée « Inspiring », la dotation de série inclut toute une série d’éléments visant à améliorer le confort, la sécurité et le plaisir de conduire. Cette gamme comprend une teinte de carrosserie métallisée, des jantes aérodynamiques 19 pouces, des projecteurs à LED, un toit ouvrant panoramique, un hayon à ouverture automatique, le système d’aide à la conduite Driving Assist Pro avec régulateur de vitesse actif, fonction Stop&Go, assistant directionnel et de maintien de voie, avertisseur de changement de voie, avertisseur de franchissement de ligne, système de contrôle des distances pour le stationnement avec capteurs avant et arrière, indicateur de la pression des freins et système d’alarme. Elle inclut également un volant sport, le kit rangement, un éclairage d’ambiance, des sièges à réglage électrique avec fonction mémoire côté conducteur et un système de climatisation triple zone avec pompe à chaleur et fonction de lancement en amont du chauffage ou de l’air conditionné. Le système BMW Live Cockpit Navigation Pro (assorti d’un système de navigation optimisé), l’assistant personnel intelligent BMW, un dispositif d’intégration pour smartphone avec préparation Apple CarPlay et Android Auto, les mises à jour logicielles à distance, les services numériques BMW Connected Charging, un dispositif de rechargesans fil pour téléphone ainsi qu’un système audio avec tuner DAB viennent compléter cette dotation de série.

La finition « Impressive » comprend des jantes 20 pouces en alliage léger au nouveau design aérodynamique, des projecteurs adaptatifs à LED, un vitrage acoustique pour les portières avant, l’accès confort, une sellerie en cuir Vernasca et des sièges Advanced avec soutien lombaire à l’avant. L’affichage tête-haute BMW HUD, le système de pleins phares permanents anti-éblouissement et l’aide au stationnement Park Assist Plus avec caméra de recul font également partie de cette dotation afin d’améliorer à la fois le confort et la sécurité des occupants. Enfin, pour encore plus d’élégance, d’exclusivité et de confort de conduite, cette finition inclut aussi le système de commande gestuelle BMW, un système Hi-Fi Harman Kardon Surround et un point d’accès WiFi (hotspot).

