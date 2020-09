Les prouesses sportives qui caractérisent la nouvelle gamme BMW Série 4 peuvent désormais se vivre à toit ouvert avec la présentation de la Serie 4 Cabriolet dotée d’une capote textile plus légères.

Version chevaux en l’air de la nouvelle BMW Serie 4 Coupé dont elle reprend le design hormis quelques détails liés à la disparition du toit, la BMW Serie 4 Cabriolet se caractérise par la capote à arceaux plats qui marie les atouts d’un toit rigide rétractable et l’attrait authentique d’une capote textile en associant le meilleur des deux solutions. Elle se compose de larges panneaux courbes intégrant une lunette arrière en verre, de plusieurs couches de matériau isolant et d’une couche supérieure en tissu proposée de série en noir et en option en version Anthracite effet argenté.

Cette capote à arceaux plats présente ainsi un confort thermique et acoustique largement supérieur à celui d’une capote textile classique, tout en affichant un poids 40 % inférieur au toit rigide rétractable du modèle précédent.La nouvelle capote est mue par un moteur électrique capable d’assurer son ouverture et sa fermeture en 18 secondes seulement sur simple pression du bouton de commande, et ce y compris en route jusqu’à une vitesse de 50 km/h. Le compartiment pour capote adaptable permet d’augmenter le volume du coffre de 300 à 385 litres lorsque le toit est fermé.

Héritant des mêmes dotations que la Serie 4 Coupé aussi bien en équipements de conforts que de conduite, la Serie 4 Cabriolet embarque également la même offre de motorisation que sa sœur à toit rigide ainsi que, pour la première fois, une boîte de vitesses à huit rapports de série sur la BMW M440i xDrive Cabriolet et en option sur les autres variantes.

