Avec le lancement de la BMW R 18, qui marque un retour à une technique sobre, un moteur boxer comme épicentre du plaisir de pilotage, et un savant dosage de « bonnes vibrations » BMW Motorrad signe son entrée sur le segment des cruisers.

Comme aucune autre moto BMW avant elle, ce modèle s’inscrit dans la plus pure tradition des motos BMW historiques – tant sur le plan technique que sur celui du style de conception. La R18 reprend les codes stylistiques et les qualités techniques de ses illustres prédécesseurs, et notamment ceux de la BMW R 5. La conception de ce cruiser marque un retour à l’essentiel : technique sobre, moteur boxer comme épicentre du plaisir de pilotage, et savant dosage de « bonnes vibrations ». Avec son design classique et sa technique d’une modernité sans équivoque, la nouvelle R 18 est un modèle fascinant qui séduit tant par son élégance raffinée que par ses performances exceptionnelles. En un mot : une moto conçue pour une expérience de pilotage riche en émotions.

Moteur boxer BMW le plus « puissant » de tous les temps avec un couple abondant.

La pièce maîtresse de la nouvelle BMW R 18 est incontestablement son moteur bicylindre à plat de conception nouvelle. Aussi impressionnant par sa taille que par sa technique, le flat-twin baptisé « Big Boxer » s’inscrit dans la tradition des moteurs boxer refroidis par air qui, depuis les débuts de la production de motos par BMW Motorrad en 1923, se caractérisent par une expérience de pilotage unique. Doté de la plus grosse cylindrée jamais atteinte sur une moto de la gamme BMW (1 802 cm3), le boxer bicylindre développe 91 ch (67 kW) à un régime de 4 750 tr/min et peut délivrer instantanément un couple supérieur à 150 Nm dans la plage comprise entre 2 000 et 4 000 tr/min. Le couple maximum est de 158 Nm et est atteint à 3 000 tr/min. La moto offre ainsi une accélération vigoureuse associée à une signature sonore riche en émotions.

Cadre tubulaire double berceau en acier et bras oscillant arrière créant l’impression visuelle d’un cadre rigide.

La partie cycle de la nouvelle R 18 se caractérise principalement par le cadre tubulaire double berceau en acier. Avec cette conception, BMW Motorrad perpétue une longue tradition de la marque. Un soin tout particulier a été apporté à chaque détail, comme en témoignent les soudures entre les tubes d’acier et les pièces moulées ou forgées. Comme sur la légendaire BMW R 5, le bras oscillant arrière enserre la transmission secondaire avec des fixations boulonnées, dans un style parfaitement authentique.

Fourche télescopique carénée, jambe de force à suspension cantilever, jantes à rayons et freins à disque.

Les éléments de suspension de la BMW R 18 sont exclusivement mécaniques, se passant délibérément de toute possibilité de réglage électronique. Par ailleurs, la fourche télescopique et la jambe de force à suspension cantilever avec un amortissement en fonction du déplacement et une précontrainte réglable assurent un guidage de la roue extrêmement précis et un confort accru. Comme sur la légendaire BMW R 5, les tubes de la fourche télescopique sont carénés. Ces tubes ont un diamètre de 49 mm, le débattement avant est de 120 mm, le débattement arrière de 90 mm. Le freinage est assuré par un frein à double disque à l’avant et un frein monodisque à l’arrière avec étriers fixes à quatre pistons. Les jantes à rayons ajoutent une note d’élégance à la R 18.

Harmonie et ergonomie pour un pilotage entièrement sous contrôle.

Dans le plus pur style BMW Motorrad, la nouvelle R 18 dispose de repose-pieds en position centrale, baptisée « mid mounted footpeg », pour un pilotage en toute décontraction. Cette position des repose-pieds derrière les cylindres, classique chez BMW, offre une assise confortable tout en permettant au pilote de garder en toute circonstance un contrôle optimal de la moto.

Trois modes de conduite, systèmes ASC et fonction MSR proposés de série pour un plaisir de conduite intense et une sécurité absolue. Assistant de marche arrière et contrôle de démarrage en côte disponibles en option.

La nouvelle R 18 dispose de série des trois modes de conduite Rain, Roll et Rock, pour adapter la conduite aux préférences du pilote, ce qui constitue une rareté sur ce segment. Les équipements fournis de série comprennent le système antipatinage ASC (Automatic Stability Control), qui accroît sensiblement la sécurité (système désactivable), et la fonction de régulation du couple de frein moteur (MSR). Parmi de nombreuses autres options disponibles, la moto peut être équipée de l’assistant de marche arrière conçu pour faciliter les manœuvres de stationnement et de la fonction Hill Start Control pour les démarrages en côte.

Nouvelle R 18 : un style iconique avec une partie cycle qui reprend les codes stylistiques des modèles à cadre rigide, une technologie moderne et des matériaux authentiques.

La R 18 transpose habilement le style iconique d’autrefois à notre époque et, dans de nombreux détails, elle conserve un design puriste qui a été influencé avant tout par des classiques tels que la BMW R 5. Ce n’est pas un hasard si les éléments fonctionnels caractéristiques du modèle, comme le cadre à double berceau, le réservoir en forme de goutte d’eau, l’arbre de transmission apparent ou encore la peinture ornée de doubles lisérés « pinstriping » (de série sur « First Edition » ou disponible en option) rappellent le légendaire boxer de 1936. À l’instar des classiques de la marque, les éléments de carrosserie de la R 18 sont en métal. Le châssis est une référence assumée à la légendaire R 5. Sur le plan visuel, avec son bras oscillant à deux branches et son amortisseur cantilever, le concept de cadre rigide de la BMW R 5 a été parfaitement transposé à l’époque moderne.

R 18 First Edition : peinture avec « pinstriping » et chrome pour un style exclusif.

Dès son lancement, la nouvelle R 18 sera proposée en France dans une déclinaison unique « First Edition ». Cette version combine le style de la R 18 à des éléments exclusifs peints dans une teinte classique noire ornée de doubles liserés blancs « pinstriping ». Ce design se pare également de nombreuses surfaces chromées, d’un badge de selle et d’un insert chromé « First Edition » sur les flancs.

Une conception qui se prête à la personnalisation.

La R 18 est l’un des modèles qui offrent la plus grande latitude de personnalisation. En effet, dès le début, les concepteurs de la moto se sont attachés à offrir de nombreuses possibilités de personnalisation. Ainsi, le cadre arrière est facilement démontable. Les éléments peints peuvent également être démontés en toute simplicité pour faciliter la personnalisation. Le raccordement des circuits de commande hydraulique des freins et de l’embrayage ainsi que les connexions au faisceau de câbles sont disposés de manière à pouvoir monter des guidons de différentes hauteurs en toute simplicité. En outre, les couvercles de soupapes (cache cylindre) et le couvercle de carter moteur sont conçus de telle sorte qu’ils se trouvent à l’extérieur de la chambre à huile et sont donc très faciles à changer.

Des éléments de personnalisation et deux collections créées avec Roland Sands Design : « Machined » et « 2-Tone-Black ».

Le programme de personnalisation BMW Motorrad propose une vaste sélection d’équipements permettant d’adapter la R 18 aux goûts de chacun. Chaque pilote pourra choisir des éléments de personnalisation dans un vaste catalogue d’accessoires d’origine BMW Motorrad pour doter sa R 18 d’une personnalité unique. Pour la première fois chez BMM Motorrad, les accessoires seront intégrés au configurateur internet afin de pouvoir apprécier en temps réel le résultat de sa personnalisation. Dès le lancement sur le marché de la nouvelle R 18, deux collections de pièces fraisées en aluminium, créées en collaboration avec Roland Sands Design, seront disponibles : « Machined » et « 2-Tone-Black ».

Collaboration avec de grandes marques : des selles signées BMW & Mustang et des systèmes d’échappement « Made in USA » signés BMW & Vance Hines.

Dans le cadre du programme de personnalisation de la nouvelle R 18, BMW Motorrad collabore avec Roland Sands Design ainsi que d’autres marques de grande renommée, dont l’américain Mustang Seats, afin de proposer plusieurs versions de selles haut de gamme fabriquées à la main. En termes de créativité, les systèmes d’échappement issus de la collaboration avec Vance & Hines ne sont pas non plus en reste.

La nouvelle BMW R 18 – highlights :

Un style emblématique mêlant technologie moderne et matériaux authentiques.

Plus gros moteur boxer BMW de l’histoire, avec une cylindrée de 1 802 cm 3 .

. Puissance de 91 ch (67 kW) à 4 750 tr/min, couple maximum de 158 Nm à 3 000 tr/min.

Plus de 150 Nm de couple disponibles à tout moment entre 2 000 et 4 000 tr/min.

Arbre de transmission apparent comme sur les boxers classiques.

Cadre tubulaire à double berceau en acier.

Bras oscillant arrière « recouvrant » la transmission secondaire, créant l’impression visuelle d’un cadre rigide

Fourche télescopique carénée et amortisseur central cantilever avec précontrainte réglable.

Harmonie et ergonomie pour une conduite décontractée et un contrôle optimal.

Freins à disque à l’avant et à l’arrière, jantes à rayons.

Technologie LED dernier cri interprétée dans un style classique.

Éclairage adaptatif pour un éclairage optimal en courbe, proposé en option.

Compteur circulaire de conception classique avec ordinateur de bord intégré.

Keyless Ride de série pour plus de confort.

Trois modes de conduite, système ASC et fonction MSR proposés de série.

Assistance de marche arrière pour des manœuvres de stationnement en toute simplicité et contrôle de démarrage en côte en option.

R 18 « First Edition » : peinture et chrome pour un style exclusif.

Vaste gamme d’options de personnalisation et d’accessoires BMW Motorrad d’origine et collection d’équipements Ride & Style pour une conduite décontractée.

Pour la première fois chez BMM Motorrad, les accessoires seront intégrés au configurateur internet.

